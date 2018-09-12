Почти половина ICO провалились, а 40 процентов собрали более 1 млн долларов – исследование

Сегодня, 08:20

890 компаний, проводивших первичное предложение монет, не получили финансирования вообще

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Аналитическая и консультационная компания GreySpark Partners опубликовала результаты исследования рынка первичных предложений монет и оказалось, что почти половина проектов с начала 2017 года не сумели собрать средства. При этом более 40% ICO-проектов удалось привлечь более $1 млн, сообщает CoinDesk.

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Сообщается, что 890 компаний, проводивших первичное предложение монет, не получили финансирования вообще. С другой стороны, 733 проекта достигли отметки по сбору средств в $1 млн.

Исследователи подчеркнули, что много успешных поначалу компаний со временем оказались убыточными.

Представители GreySpark Partners считают, что в будущем количество крупных ICO проектов будет снижаться. Они связывают это с "недостатком усилий, разочарованием общественности техническим развитием проектов, мошенничеством, проблемами в исполнении и недоработками в маркетинге".

Примечательно, что успех предрекли криптовалютным хедж-фондам. Исследователи подчеркнули, что несмотря на январское снижение количества таких фондов, к сентябрю число таких компаний выросло до 146. Для сравнения, в 2012 году существовало всего девять криптовалютных хедж-фондов.

Согласно отчету, в отличие от традиционных хедж-фондов, криптовалютные компании в своем большинстве удерживают длинные позиции, что сопряжено со значительными рисками.

Аналитики ожидают, что до конца года количество криптовалютных хедж-фондов достигнет 160-170.

Ранее члены Европарламента обсудили различные предложения, которые могут лечь в основу нормативно-правовой базы для регулирования первичных предложений монет (ICO).

Напомним, Alibaba и IBM возглавили рейтинг крупнейших изобретателей в сфере блокчейна.

Как сообщалось, международная банковская фирма Standard Chartered заключила соглашение с финансовым крылом производственного гиганта Siemens в рамках пилотного проекта по использованию блокчейна для выпуска банковских гарантий в сфере международных расчетов по торговым операциям.

Напомним, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.
исследование, биткоин, криптовалюта, Bitcoin, ICO

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Источник:

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