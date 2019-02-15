Полиция разрешила крипто-бирже Cryptopia возобновить работу

В полиции заявили, что персонал биржи активно сотрудничает со следствием

Фото: RuCoin.

Полиция разрешила крипто-бирже Cryptopia возобновить работу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4b4/f3a/5c64b4f3ae95f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4b4/f3a/5c64b4f3ae95f.png 2019-02-15T06:43:00+02:00 Криптовалюта В полиции заявили, что персонал биржи активно сотрудничает со следствием

Новозеландская биржа криптовалют Cryptopia может "снова открыться, если захочет". Об этом пишет местное издание NZ Herald со ссылкой на заявление полицейского ведомства.



На сайте бирже, однако, остается все то же короткое сообщение о приостановке обслуживания, а ее основатели не ответили на вопрос о том, собираются ли они возрождать платформу после взлома.



"Мы завершили основную часть работ, которые было необходимо провести в офисах Cryptopia, однако представители группы по борьбе с преступлениями в высокотехнологичной отрасли по-прежнему находятся там, – заявил инспектор уголовной полиции Грег Муртон. – Руководство Cryptopia имеет полный доступ к своим помещениям, а полицейское расследование не мешает им заниматься бизнесом".



Комментировать информацию о том, когда могут быть выдвинуты первые обвинения, Муртон отказался. Также он не стал отвечать на вопрос о возможном ущербе и обсуждать предположения, согласно которым вывод средств с кошельков биржи продолжился даже после начала расследования.



В полиции заявили, что персонал биржи активно сотрудничает со следствием, и назвали информацию о том, что офис Cryptopia был взят штурмом, "совершенно неправильной".



Ранее аналитики оценили потери Cryptopia от хакерской атаки в $16 млн.

Напомним, канадская криптобиржа QuadrigaCX должна своим клиентам порядка $190 млн – как в криптовалютах, так и в фиате, но утратила доступ к большинству своих фондов, сообщает CoinDesk. Основная причина этого – основатель и CEO биржи Джеральд Коттен, единственный знавший пароль доступа к "холодным" кошелькам с фондами, скончался от болезни Крона в индийском Джайпуре в декабре 2018 года.

Между тем, сообщалось, что украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о закрытии. Пользователям отведено 30 дней на вывод средств.

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