Популярный порносайт начал принимать к оплате криптовалюту

Сегодня, 04:16

В блоге Tron Foundation опубликована подробная инструкция по покупке премиальных услуг за TRX

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Первый в мире по популярности порносайт Pornhub добавил криптовалюту TRON в качестве новой платежной опции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

1533586067.5695

В блоге Tron Foundation опубликована подробная инструкция по покупке премиальных услуг за TRX.

Информация о возможном добавлении поддержки TRON и ZenCash на Pornhub появилась еще в конце июня. Ранее вебсайт начал принимать к оплате Verge.

Напомним, что старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

Также сообщалось, что в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине  практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.
порносайт, биткоин, криптовалюта, PornHub

Вы сейчас просматриваете новость "Популярный порносайт начал принимать к оплате криптовалюту". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

Фото: Pixabay

Bitcoin рухнул ниже 7000 долларов, а курс Ethereum вырос

Вчера, 11:32

Альткоины пытаются побороть тенденцию к обвалу, но "главная криптовалюта" дешевеет

Криптовалюта

Оборудование для майнинга. Фото: PxHere

Россиянин майнил Bitcoin и накопил огромный долг

Вчера, 04:20

Предприимчивый житель Череповца заставил оборудованием всю квартиру
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Экономист: Рынку необходимо остыть от впечатляющего ралли биткоина

4 Августа, 08:28

Именно майнеры являются крупнейшими продавцами, поскольку прибыльность добычи биткоинов резко упала 

Криптовалюта

Фото: AFP

Причина обвала криптовалюты: что такое биткоин-ETF

4 Августа, 08:04

Внимание всех криптотрейдеров мира было приковано к решению SEC 
Загрузка...