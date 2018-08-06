Популярный порносайт начал принимать к оплате криптовалюту

В блоге Tron Foundation опубликована подробная инструкция по покупке премиальных услуг за TRX

Первый в мире по популярности порносайт Pornhub добавил криптовалюту TRON в качестве новой платежной опции.

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В блоге Tron Foundation опубликована подробная инструкция по покупке премиальных услуг за TRX.

Информация о возможном добавлении поддержки TRON и ZenCash на Pornhub появилась еще в конце июня. Ранее вебсайт начал принимать к оплате Verge.

Напомним, что старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".

Также сообщалось, что в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.