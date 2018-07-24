Правительство США конфисковало у иранцев 500 Bitcoin на 4 млн долларов

Вчера, 04:44

Ситуация усугубляется тем, что у иранцев нет правовых рычагов для возвращения своих цифровых активов

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Глава иранской Ассоциации блокчейна рассказал, что за прошлый год правительство США конфисковало более 500 биткоинов, принадлежащих гражданам этой страны. И это количество продолжает увеличиваться, сообщает Bitcoin.com.

Сепер Мухаммади, занимающий пост президента Ассоциации блокчейна Ирана признается, что не знает точное количество конфискованных BTC, но их число может превышать 500 биткоинов (более $3,8 млн). Ситуация усугубляется тем, что у иранцев нет правовых рычагов для возвращения своих цифровых активов.

"В прошлом году по невыясненным причинам правительство США конфисковало большое количество биткоинов и этот процесс все еще продолжается. Некоторые люди думают, что конфискация связана с обходом американских санкций владельцами биткоинов", — говорит Мухаммади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отметим, что в апреле центральный банк Ирана запретил банкам и финансовым институтам страны работу с криптовалютами. Поводом для такого решения стала возможность использования монет для отмывания доходов и финансирования терроризма.

"Владельцы конфискованных биткоинов не могут применить никаких правовых мер против США внутри страны так как в Иране запрещены криптовалюты. Ассоциация ищет возможность использования международных правовых норм, но к настоящему времени не был найден эксперт, взявшийся бы за дело", — подчеркивает Мухаммади.

Напомним, полиция Великобритании реализовала конфискованные Bitcoin на сумму в 1,5 млн долларов.

Как сообщалось, цена Bitcoin преодолела отметку в 7500 долларов.
конфискация, криптовалюта, Bitcoin, криптовалюты, BTC

Вы сейчас просматриваете новость "Правительство США конфисковало у иранцев 500 Bitcoin на 4 млн долларов". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Bitcoin может упасть до 5000 долларов, но затем вырастет в 10 раз - эксперт

21 Июля, 08:02

В целом Хэйес остался верен своему предыдущему прогнозу, сделанному в конце июня

Криптовалюта

Фото: facebook.com/CopPay

Samsung начал принимать криптовалюты

21 Июля, 04:58

Помимо биткоина, расплатиться за технику Samsung можно с помощью Ethereum, Dash, Nem, Steem, Litecoin и Ripple
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Глава Федерального резерва США: биткоин - это не настоящая валюта

20 Июля, 08:23

В частности, Джером Пауэлл отметил, что криптовалюты "отлично подходят" для отмывания доходов

Техно

Майнинг на видеокартах становится невыгодным

Майнинг умирает: рухнул рынок видеокарт

20 Июля, 07:51

Майнеры активно избавляются от видеокарт, а у производителей оказался их переизбыток
Загрузка...