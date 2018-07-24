Правительство США конфисковало у иранцев 500 Bitcoin на 4 млн долларов

Ситуация усугубляется тем, что у иранцев нет правовых рычагов для возвращения своих цифровых активов

Глава иранской Ассоциации блокчейна рассказал, что за прошлый год правительство США конфисковало более 500 биткоинов, принадлежащих гражданам этой страны. И это количество продолжает увеличиваться, сообщает Bitcoin.com.

Сепер Мухаммади, занимающий пост президента Ассоциации блокчейна Ирана признается, что не знает точное количество конфискованных BTC, но их число может превышать 500 биткоинов (более $3,8 млн). Ситуация усугубляется тем, что у иранцев нет правовых рычагов для возвращения своих цифровых активов.

"В прошлом году по невыясненным причинам правительство США конфисковало большое количество биткоинов и этот процесс все еще продолжается. Некоторые люди думают, что конфискация связана с обходом американских санкций владельцами биткоинов", — говорит Мухаммади.

Отметим, что в апреле центральный банк Ирана запретил банкам и финансовым институтам страны работу с криптовалютами. Поводом для такого решения стала возможность использования монет для отмывания доходов и финансирования терроризма.

"Владельцы конфискованных биткоинов не могут применить никаких правовых мер против США внутри страны так как в Иране запрещены криптовалюты. Ассоциация ищет возможность использования международных правовых норм, но к настоящему времени не был найден эксперт, взявшийся бы за дело", — подчеркивает Мухаммади.

Напомним, полиция Великобритании реализовала конфискованные Bitcoin на сумму в 1,5 млн долларов.

Как сообщалось, цена Bitcoin преодолела отметку в 7500 долларов.