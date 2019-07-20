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Правительство Японии дало оценку криптовалюте от Facebook

20 июля, 08:12

Японский министр финансов спрогнозировал реакцию пользователей на Libra

Фото: Getty Images

Правительство Японии считает криптовалюту Libra, которую хочет выпустить Facebook, удобным средством для международных денежных переводов, однако сомневается в ее надежности. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.

"Пользователи воспримут Libra как удобное средство для международных денежных переводов, поскольку это будет обходиться им дешевле, чем нынешняя система переводов. Однако будет ли она [криптовалюта] надежной, это пока серьезный вопрос", — приводит его слова агентство Kyodo.

При этом председатель японского центробанка Харухико Курода также выразил опасения по поводу намерений Facebook выпустить свою криптовалюту. По его словам, международному сообществу необходимо задуматься о мерах регулирования в отношении Libra, поскольку ее можно будет использовать для финансирования терроризма и отмывания денег.

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Месяц назад американская компания Facebook объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как "отправить текстовое сообщение на телефон". Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн.

Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по 10 млн долларов в создание консорциума, который будет управлять Libra. При этом ряд официальных представителей руководства разных стран, включая президента США Дональда Трампа, а также национальных банков выразили опасения, что такая форма финансовых операций может способствовать преступности.

Напомним, из-за проблем с Libra биткоин рухнул ниже психологической отметки, падают курсы и других популярных криптовалют.

А исследователи Diar также отмечали, что криптовалюта от Facebook может столкнуться с нехваткой инвесторов, так как аудитория платформы становится все более возрастной. Кроме того, специалисты напоминают о проблемах социальной сети с безопасностью, что также может негативно отразиться на проекте.

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Тег Япония, Facebook, криптовалюты, Libra

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