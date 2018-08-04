Причина обвала криптовалюты: что такое биткоин-ETF

На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам США (SEC) повторно отвергла заявку братьев Уинклвосс на внедрение привязанного к биткоину биржевого инвестфонда. Событие вызвало небывалый ажиотаж и спровоцировало очередной обвал рынка криптовалют, сам Bitcoin провалился ниже психологической отметки. Но немногие понимают, что за дериватив биткоин-ETF и какие последствия могло вызвать одобрение этого финансового инструмента, пишет LetKnow.

В целом, биткоин-ETF (Exchange Traded Fund) — торгуемый на бирже фонд на базе биткоина. По сути, это акции фонда, стоимость которых выражается в криптовалюте.

Например, у вас есть 500 биткоинов и вы выпустили на них ценные бумаги, где стоимость каждой составляет 2 биткоина. Таким образом, трейдер, который покупает эти акции напрямую, инвестирует фиат в криптовалюту. Но при этом ему не нужно регистрироваться на криптовалютной бирже, заводить криптокошелек и помнить ключ от него.

"Биткоин-ETF позволяет инвестору купить ценную бумагу на владение биткоином, и при этом не переживать за сохранность и возможности взлома. Инвесторы в этом случае должны быть очень защищены", – пояснил аналитик и трейдер iTuber Игорь Порох.

Ажиотаж и последствия

Если бы Комиссия по ценным бумагам США дала добро братьям Уинклвосс на внедрение привязанного к биткоину биржевого инвестфонда, это привело бы на рынок криптовалют институциональных инвесторов. Соответственно увеличились бы не только объемы торгов, но и цены на ETF. Именно поэтому к решению SEC было приковано внимание криптотрейдеров по всему земному шару.

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Принятие биктоин-ETF, то есть разрешение такого дериватива на традиционных рынках, означало бы, что криптовалюты уже достаточно отрегулированы, чтобы получить доступ к институциональным инвесторам, уверен независимый трейдер, аналитик финансового рынка Кир Келевра.

С ним соглашается и Игорь Порох: "Если такое произойдет, это даст понять всему Уолл-Стрит, что биткоин готов к большой игре, что биткоин готов к регуляции. И большие игроки с чеками на сотни миллионов долларов смогут играть на этом рынке. А это приток новых денег", – заявил эксперт.

Почему SEC говорит "нет"

Это далеко не первая попытка внедрить биткоин-ETF. Помимо инвестиционного фонда Winklevoss Bitcoin Trust, похожую заявку отправляла и Чикагская биржа опционов (CBOE) с просьбой торговать акциями SolidX, каждая из которых должна стоить 25 BTC. Однако ни одна из заявок не получила одобрение со стороны Комиссии по ценным бумагам. Ведомство аргументировало свой отказ невозможностью предотвратить мошеннические и манипулятивные действия на рынке.

Поскольку биткоин-ETF — это прямая возможность для институциональных инвесторов покупать биткоин через фонд, не владея активом напрямую, сразу возникает вопрос о защите их прав и денег. По словам Келевры, индустрия еще не готова к таким шагам, так как пока на крипторынке нет такого понятия как custodian’ы (депозитарии криптовалют) и страховщики.

Еще одна причина, по которой ведомство отказывает во внедрении привязанного к биткоину биржевого инвестфонда – неготовность самого регулятора. "У SEC еще не готова полностью инфраструктура, чтобы контролировать биткоин. Возможно, они работают над этим, но пока такое решение не представлено", – добавил Игорь Порох.

По словам CEO венчурной компании Fatfish Internet Group Кин Вай Лау, рынок будет готов к внедрению биткоин-ETF уже через пару месяцев, так как спрос со стороны институциональных инвесторов растет.