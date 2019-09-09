Проблемы с криптовалютой Facebook ударили по курсу биткоина

Аналитики прогнозируют, что криптовалютный спад в ближайшее время продолжится

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Несмотря на прогнозы о возможном резком росте курса биткоина, наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 9 сентября, снижаются в цене. Рынок падает после того, как глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что виртуальная валюта Libra, которую создает Facebook, должна соответствовать самым жестким стандартам. Ранее создатели Libra уверяли, что не будут запускать проект без согласования с властями.

Так, курс Bitcoin по состоянию на 12:17 за сутки, по данным Libertex, подешевел на 1,80% – до 10167 долларов, при капитализации 184,8 млрд долларов.

Читайте также: Суд обязал самозваного создателя биткоина заплатить 4 млрд долларов в криптовалюте

Реклама

Ethereum понизился на 2,77% – до 178,1 доллара, с капитализацией 19,2 млрд долларов. XRP потерял в цене 2,01% – до 0,2579 доллара, при капитализации 11,2 млрд долларов. Litecoin подешевел на 3,16% – до 68,5 доллара, с капитализацией 4,3 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 264,1 млрд долларов.

В тренде Лето отказывается уходить: синоптики обещают почти 30 градусов

По прогнозам аналитиков Forex Club, рынок в ближайшей перспективе продолжит снижаться.

Напомним, по данным американских СМИ, партнеры Facebook засомневались насчет запуска криптовалюты Libra. При этом одним из главных пунктов реализации планов Facebook по запуску Libra стало сотрудничество соцсети с 27 крупными партнерами, в том числе такими известными брендами как Visa, Mastercard и Uber, которые помогали в реализации проекта.

Также сообщалось, что биткоину прочат взлет курса до рекордных 20 тысяч долларов. Сторонник крипторынка и аналитик компании Fundstrat Global Advisors Том Ли уверен, что криптовалюте поможет политика американского Федрезерва.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама