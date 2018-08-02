Продавцы Bitcoin лишатся серьезных льгот в Корее

Сегодня, 14:54

Корейское правительство обнаружило минусы в существующей системе

Фото: AFP
Фото: AFP

Правительство Южной Кореи объявило о планах внесения изменений в налоговое законодательство, которые закроют для криптовалютных бирж ряд льгот. 

"Со следующего года предприятия по обработке виртуальной валюты будут исключены из числа отраслей, имеющих право на снижение налогов для МСП (малых и средних предприятий)", — указало правительство Кореи в официальном заявлении.

В настоящее время налоговые органы страны относят криптобиржи к венчурным предприятиям или малому и среднему бизнесу, что позволяет им получать значительные льготы. Например, для подобных предприятий корпоративный налог может быть на 5 лет снижен на 50-100%.

Кроме того, серьезные послабления есть и по другим налоговым выплатам, включая льготы по амортизации активов, приобретенных в первые 4 года деятельности.

Как объяснило корейское правительство, исключить криптобиржи из перечня компаний, имеющих право на налоговые льготы, решено, поскольку "в бизнесе криптовалютной торговли нет эффекта создания добавочной стоимости".

Изменения в налоговое законодательство будут представлены парламенту страны и в случае получения одобрения вступят в силу с 2019 года.

Напомним, накануне, 1 августа, курс Bitcoin провалился ниже психологической отметки.

При том аналитик и CEO сервиса cryptorg.net Андрей Подолян считает, что нисходящее движение биткоина связано с новостями об отказе SEC в запуске биткоин-ETF братьев Уинклвоссов.
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Источник:

news.bitcoin.com

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