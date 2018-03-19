Распродажи без паники: чего ждать от криптовалют на этой неделе
Давление на рынок "цифрого золота" сохраняется, говорят аналитики
Курсы основных криптовалют продолжат снижаться, однако панических распродаж на рынке не будет. Такой прогноз сайту "Сегодня" предоставили аналитики ГК ForexClub.
"Курс криптовалюты Ethereum на неделе может опуститься ниже отметки в 600 долларов, так как инвесторы больше продают, чем покупают. Ripple, вероятно, продолжит снижение ниже 0,7 доллара. В то же время Litecoin вряд ли опустится ниже 150 долларов", – отмечают аналитики.
Как известно, на саммите G20 обсудят вопрос контроля рынка криптовалют. Обсуждение будет касаться последствий влияния криптовалют и технологии блокчейн на глобальную финансовую систему. Ранее отмечалось, что технологические инновации, стоящие за криптовалютами, могут повысить эффективность мировой финансовой системы.
Курсы криптовалют снизились после заявлений о том, что Google собирается запретить рекламу криптовалют.
"Кроме того, прозвучало несколько заявлений от властей разных государств, которые призвали ужесточить контроль рынка криптовалют. Также, давление оказали заявления главы МВФ (Кристин Лагард – Ред.) о том, что криптовалюты используются для отмывания денег и финансирования терроризма", – подчеркнули эксперты.
Аналитики добавляют, что в целом на мировых финансовых рынках наблюдаются смешенные тенденции: американские индексы умеренно снижаются, тогда как европейские по итогам недели выросли на фоне сильных статданных по промышленному производству в США. Котировки на нефть растут – инвесторы позитивно оценили данные Международного энергетического агентства по снижению добычи ОПЕК.