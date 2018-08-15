Регулятор по ценным бумагам рассказал, в каком качестве в Украине могут признать биткоин

Сегодня, 19:28

В НКЦБФР уверены, что криптовалюты нельзя отнести к платежным средствам – но они по функциям похожи на финансовые инструменты

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинские финансовые регуляторы планируют признать криптовалюты финансовыми инструментами – такими, как акции, облигации, вексели и тому подобное. Об заявил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев, передает LetKnow.

"Криптоединицы — это, скорее всего, финансовые инструменты, они не являются средством платежа. Они являются средством учета и накопления. Это больше похоже на акцию, облигацию, вексель. Мы планируем законодательно признать криптовалюту финансовым активом и позволить людям инвестировать и использовать эти финансовые инструменты", – сообщил Хромаев.

Как отметил глава НЦКБФР, такой позиции по криптовалютам придерживаются не только в Украине – Швейцария, Мальта, Гибралтар и другие страны Европы становятся на путь законодательного признания и внедрения регуляторной базы по криптовалютам.

По словам Хромаева, на последнем заседании Совета по финансовой стабильности все финансовые регуляторы рассмотрели этот вопрос по существу.

"Мы должны определиться с принципами, которых будем придерживаться, чтобы обеспечить качество тех изменений, которые нам нужно ввести в законодательство для развития этого сектора. Нужно создать условия для экономического развития этой деятельности, ввести налоговые условия, надзорные функции и тому подобное. Сейчас Комиссия вместе с народными депутатами и криптосообществом разрабатывает проект закона, который мы хотели бы, чтобы рассматривался в этом, или же в следующем году в Верховной Раде", – добавил Хромаев.

Тем временем, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине  практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

Ранее стало известно, что в Европе набирают популярность биткоин-кошельки, выживленные под кожу в качестве чипов:
Тимур Хромаев, биткоин, НКЦБФР, криптовалюты

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