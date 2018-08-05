Россиянин майнил Bitcoin и накопил огромный долг

Житель Череповца организовал в квартире ферму для майнинга криптовалют, что привело к высокому потреблению энергии. Об этом сообщила местная ресурсопоставляющая организация "Вологдаэнерго".

В результате нетипично высокого энергопотребления хозяин квартиры накопил долг перед ресурсопоставляющей компанией в размере 48 тысяч рублей. По данным "Вологдаэнерго", это один из самых крупных долгов в регионе.

"В рамках мероприятий по отключению должников от электричества специалисты "Вологдаэнерго" обратили внимание на небольшую однокомнатную квартиру в Зашекснинской части города Череповца, — говорится в сообщении компании. — Метраж жилого помещения — 47 квадратных метров, а расход электроэнергии необычно большой: от 16 до 23 тысяч рублей в месяц".

Как выяснилось, в квартире никто не проживал постоянно, помещения были заставлены оборудованием для майнинга криптовалюты.

Напомним, по оценкам эксперта Тура Демеестера, доходность майнеров биткоина с января упала на 90%.

Впрочем, старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".