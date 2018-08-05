Россиянин майнил Bitcoin и накопил огромный долг

Сегодня, 04:20

Предприимчивый житель Черепоца заставил оборудованием всю квартиру

Оборудование для майнинга. Фото: PxHere
Оборудование для майнинга. Фото: PxHere

Житель Череповца организовал в квартире ферму для майнинга криптовалют, что привело к высокому потреблению энергии. Об этом сообщила местная ресурсопоставляющая организация "Вологдаэнерго".

В результате нетипично высокого энергопотребления хозяин квартиры накопил долг перед ресурсопоставляющей компанией в размере 48 тысяч рублей. По данным "Вологдаэнерго", это один из самых крупных долгов в регионе.

"В рамках мероприятий по отключению должников от электричества специалисты "Вологдаэнерго" обратили внимание на небольшую однокомнатную квартиру в Зашекснинской части города Череповца, — говорится в сообщении компании. — Метраж жилого помещения — 47 квадратных метров, а расход электроэнергии необычно большой: от 16 до 23 тысяч рублей в месяц".

Как выяснилось, в квартире никто не проживал постоянно, помещения были заставлены оборудованием для майнинга криптовалюты.

Напомним, по оценкам эксперта Тура Демеестера, доходность майнеров биткоина с января упала на 90%

Впрочем,  старший аналитик инвестиционной платформы eToro Мати Гринспен убежден, что лучшие времена для биткоина еще впереди и, вполне вероятно, что криптоинвесторы находятся на пороге мощного "бычьего ралли".
биткоин, Bitcoin, майнинг, криптовалюты

Вы сейчас просматриваете новость "Россиянин майнил Bitcoin и накопил огромный долг". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Криптовалюта

Фото: AFP

Продавцы Bitcoin лишатся серьезных льгот в Корее

2 Августа, 14:54

Корейское правительство обнаружило минусы в существующей системе

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

В США студент украл более 5 млн долларов в криптовалютах

2 Августа, 06:02

Это первый зарегистрированный случай реального обвинения в краже криптовалют, в котором используется так называемый "SIM-своппинг"
Загрузка...

Криптовалюта

Фото: AFP

Курс Bitcoin провалился ниже психологической отметки

1 Августа, 14:37

С начала суток криптовалюта потеряла в стоимости около 200 долларов за "монету"

Криптовалюта

Фото: pixabay.com

Крупнейший швейцарский банк увеличил прибыль на 44 процента после входа на крипторынок

1 Августа, 07:42

Еще одним важным событием для банка стало увеличение активов клиентов на 20,6% -  до 25,5 млрд швейцарских франков, а чистый приток новых денежных вложений увеличился на 60%
Загрузка...