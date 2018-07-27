Россиянин привлек шаманов к поиску похищенных ASIC-майнеров

Ущерб от кражи составил около 24 тысяч долларов

Житель российского Иркутска, у которого неизвестные похитили 28 ASIC’ов для майнинга, обратился за помощью в поимке воров к духам и шаманам. Об этом сообщает Telegram-канал Blockchain News.

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"В Иркутске работают детективы. Мы ищем на Байкале с помощью духов и шаманов. Судя по всему, работали четыре-пять человек. Зачем им было ломать свою судьбу, идти по криминальному пути ради какой-то мелочи?" — рассказал пострадавший Юрий Дромашко.

По его оценкам, ущерб от кражи составил около 24 тысяч долларов.

Напомним, в США мошенники присвоили Bitcoin инвесторов на полмиллиона долларов. Вместо того чтобы конвертировать биткоин в валюту для инвестирования в бинарные опционы, ответчики незаконно присвоили средства своих клиентов.

Также мы писали, что создатель антивируса McAfee заплатит 100 тысяч долларов тому, кто сумеет взломать его криптокошелек.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.