Россиянка осталась без квартиры, машины и крупной суммы денег из-за криптомошенников

Женщина перевела на счета мошенников более 1,5 млн рублей с целью покупки биткоинов

39-летняя жительница российских Чебоксар перевела на счета мошенников более 1,5 млн рублей (около 22 тысяч долларов) с целью покупки биткоинов. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Чувашской Республике.

В поисках легкого заработка пострадавшая заполнила анкету на сайте, предлагающем высокую прибыль от инвестиций. Чебоксарка указала контактные данные, реквизиты банковской карты и приложила копии своих документов.

Спустя время с женщиной связались организаторы мошеннической схемы. Они предложили ей приобрести биткоины, отправив деньги на несколько счетов.

Жительница Чебоксар взяла шесть микрозаймов, заложила двухкомнатную квартиру, а также автомобиль Kia Rio и выполнила условия злоумышленников. Вскоре они перестали выходить на связь, так и не отправив ей обещанную криптовалюту.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают личности мошенников, которые, как выяснилось, находятся за пределами Чувашии.

Ранее мы писали, что хакеры вымогали 30 000 грн в криптовалюте за доступ к взломанному Instagram-аккаунту. Злоумышленники отправляли жертвам письма с вирусом якобы от службы поддержки Instagram. Вредоносное ПО обеспечивало хакерам несанкционированный доступ к аккаунту пользователей соцсети. Далее злоумышленники блокировали доступ к страницам с целью вымогательства.

Напомним, в Запорожье задержали группировку хакеров во главе с россиянином. Преступники пытались грабить интернет-пользователей.

Также мы писали, что в самой свежей версии Android 9.0 специалисты по безопасности нашли критическую уязвимость. Об этом заявила компания Nightwatch Cybersecurity из США, занимающаяся исследованиями в области кибербезопасности.