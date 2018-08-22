Рынок автомобильных блокчейн-решений вырастет до 1,6 млрд долларов к 2026 году: исследование

Компания BIS Research опубликовала исследование, где говорится, что среднегодовой темп роста блокчейн-решений для автомобильного рынка на протяжении 2018-2026 гг составит 65,8%.

Прогнозируемый устойчивый рост этого рынка обусловлен растущей популярностью технологии распределенного реестра (DLT) и "множеством преимуществ", связанных с решениями на ее основе. Среди преимуществ технологии: прозрачность, надежность, безопасность и неизменяемость данных.

"Благодаря автоматизации и развитию технологии распределенного реестра может быть реализовано множество решений, влияние которых распространится на всю цепь поставок. Огромный прикладной потенциал этой технологии открывает множество возможностей, способных кардинально изменить продукты, сервисы и процессы в автомобильной промышленности", — отмечают исследователи.

В итоге, говорится в отчете, к 2026 году общий объем рынка автомобильных блокчейн-решений достигнет $1,6 млрд.

Исследование основывается на финансовом анализе ключевых игроков рынка, включая Ethereum, Ripple Labs Inc., IBM Corporation, BigChain DB, R3 и других известных блокчейн-проектов.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, четверть крупных компаний готовы инвестировать в блокчейн до 10 млн долларов в 2019 году.

Также сообщалось, что резидент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.