Рынок криптовалют вновь обвалился: эксперт назвал причину

Курс Bitcoin потерял 200 долларов по сравнению с максимальными значениями 17 сентября, и с начала текущих суток не выходит за пределы коридора 6200-6300 долларов за "монету". Об этом сегодня, 18 сентября, свидетельствуют данные CoinDesk.

По состоянию на 12:55 по киевскому времени, курс биткоина составил 6251 долларов. В ночь на 18 сентября стоимость Bitcoin проседала до 6213 долларов, а минимальное значение курса криптовалюты за текущие сутки составляет 6234 доллара.

Курс Bitcoin за сутки

Курс Bitcoin за неделю

Курс Bitcoin за месяц

Остальные криптовалюты из ТОП-5 по объему капитализации упали в цене вслед за биткоином. Как свидетельствуют данные CoinMarketCap, цена Ethereum упала на 9,4% и находится на отметке в 197,9 доллара. Криптовалюта Ripple (XRP) потеряла в цене 2,42% и торгуется на уровне 0,273 доллара, а Bitcoin Cash подешевел на 7,13%, до 415 долларов. В то же время, криптовалюта EOS упала в цене на 9,4%, и теперь стоит по 4,86 доллара за "коин".

На резкое падение биткоина и всего криптовалютного рынка могли повлиять проблемы в работе сети Tether. Об этом заявил аналитик "Альпари" Владислав Антонов, передает портал LetKnow. Эксперт обратил внимание, что в сети Tether появилось несколько тысяч неподтвержденных транзакций.

"Индустрия (криптовалют – Ред.) крайне централизована, и активы вполне могут подешеветь из-за действий одного крупного игрока, желающего закрыть позиции. Поводов для существенного оптимизма нет, и пока они не появятся, курс биткоина вполне может поставить новый антирекорд и опуститься ниже 6 тысяч долларов", – цитирует LetKnow аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко.

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Капитализация рынка составляет 192 млрд долларов. На долю биткоина приходится 56,3% всего рынка. Доминирование этой криптовалюты растет:

Напомним, основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину грозит обвал до 1000 долларов.