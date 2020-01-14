С начала 2020 года биткоин взлетел на 20%: причины подорожания

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На торгах во вторник среднерыночная стоимость биткоина выросла на 5,5% до 8 574 долларов, в целом за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%. Об этом сообщает Bloomberg.

После нестабильного 2019 года за первые две недели 2020 года биткоин подорожал на 20%.

"Ожидается, что стоимость биткоина будет расти, а запуск торговли биткоин-опционами биржей CME Group, вероятно, только ускорит рост", – заявил руководитель отдела развития бизнеса биржи Luno Виджай Айяр.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что крупнейшая цифровая валюта Bitcoin, которую хотят легализовать в Украине, с июля 2010 года взлетела в цене более чем на 9 миллионов процентов.

Также мы сообщали о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют в Украине. Документ под № 2461 называется "О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения операций с криптоактивами".

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Текст законопроекта на сайте Верховной Рады отсутствует. Но, как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, в документе определены термины: "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптовалютой", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив".

А недавно на Закарпатье поймали мошенника, который заработал 9 млн гривен на криптовалюте.

Новости "Сегодня" посветили юбилею биткоина сюжет:

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