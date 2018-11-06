SEC напишет руководство для ICO на "доступном английском"

Руководство поможет разработчикам определять, могут ли их токены быть признаны ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) планирует прояснить, когда и как криптовалюты могут быть признаны ценными бумагами, пишет CoinDesk со ссылкой на заявление представителя ведомства.

Выступая на неделе финтеха в Вашингтоне, директор SEC по корпоративным финансам Уильям Хинман заявил, что регулятор намерен изложить на "доступном английском" правила, к которым смогут обращаться организаторы продаж токенов. Руководство поможет разработчикам определять, могут ли их токены быть признаны ценными бумагами, сообщил Хинман, не уточнив, когда SEC опубликует обещанную документацию.

Если разработчики не могут четко определить, выпускают они ценную бумагу или нет, им следует связаться с новым финансовым хабом регулятора, который занимается такими вопросами, добавил Хинман.

Также SEC готова предоставить крипто-стартапам консультации касательно учёта, хранения и оценки токенов. Некоторые заявления, которые к сегодняшнему дню получал регулятор, уже затрагивали подобные проблемы.

"Я считаю, что нам следует попытаться собрать всё воедино и поделиться этим. Мы хотим поделиться чем-то немного более прозрачным", – сказал он.

Руководство также будет охватывать транзакции на вторичном рынке, чтобы разработчики знали, как им обращаться со своими токенами после завершения основной части кампании.

Говоря о том, какие факторы SEC будет учитывать при признании токена ценной бумагой, в качестве примера Хинман указал на ожидаемую доходность от вложения в предлагаемые инструменты.

"Если кто-то предлагает денежный инструмент третьему лицу, и это лицо рассчитывает на некую доходность или что-то, что повысит ценность монеты или токена, это свидетельствует о том, что мы имеем дело с предложением ценной бумаги", – пояснил он.

В конце сентября к SEC обратилась группа американских законодателей с просьбой прояснить ситуацию со статусом ценных бумаг и токенов, сложившуюся на криптовалютном рынке.

Напомним, SEC создала новый отдел для взаимодействия с криптовалютными стартапами. FinHub будет взаимодействовать с другими регуляторами как внутри США, так и на международном уровне.

Как сообщалось, SEC ужесточает политику в отношении проектов, получивших финансирование через ICO.

Также мы писали, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.