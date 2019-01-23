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Швейцарский банк открыл сервис криптовалютных переводов

Сегодня, 05:05

Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая прошла проверку сторонних аудиторов

Фото: Foreign Banks
Фото: Foreign Banks.
Швейцарский банк открыл сервис криптовалютных переводов //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7c0/a7e/5c47c0a7e2b5a.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7c0/a7e/5c47c0a7e2b5a.jpg Криптовалюта Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая прошла проверку сторонних аудиторов

Частный швейцарский банк Falcon реализовал возможность осуществления переводов и хранения криптовалют, говорится в пресс-релизе от 21 января.

Согласно публикации, индивидуальные и институциональные клиенты банка смогут переводить и получать поддерживаемые криптовалюты с помощью отдельных кошельков, а также конвертировать цифровые валюты в фиатные. На первом этапе сервис будет поддерживать всего четыре криптовалюты: биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.

Falcon заявляет, что благодаря его последним инициативам для выпускаемых на блокчейне активов становится доступен полный спектр банковских услуг. Помимо прочего, банк включает криптовалюты в портфельную и налоговую отчётность.

"Falcon воспользовался очередной возможностью, чтобы показать себя лидером пространства цифровых активов, соединив традиционный приватный банкинг с инновационными финансовыми решениями", - заявил CEO компании Мартин Келлер.

Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая, согласно пресс-релизу, прошла проверку сторонних аудиторов, соответствует требованиям противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.

В 2017 году Falcon получил разрешение Управления по надзору за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) на работу с криптовалютными активами.

Ранее мы писали, что ОАЭ и Саудовская Аравия решили создать общую криптовалюту. Новосозданную криптовалюту смогут использовать банки двух стран для взаиморасчетов.

Ранее президент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.

банк, обмен, криптовалюта, Falcon

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TTRCoin

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