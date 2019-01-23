Швейцарский банк открыл сервис криптовалютных переводов
Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая прошла проверку сторонних аудиторов
Частный швейцарский банк Falcon реализовал возможность осуществления переводов и хранения криптовалют, говорится в пресс-релизе от 21 января.
Согласно публикации, индивидуальные и институциональные клиенты банка смогут переводить и получать поддерживаемые криптовалюты с помощью отдельных кошельков, а также конвертировать цифровые валюты в фиатные. На первом этапе сервис будет поддерживать всего четыре криптовалюты: биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.
Falcon заявляет, что благодаря его последним инициативам для выпускаемых на блокчейне активов становится доступен полный спектр банковских услуг. Помимо прочего, банк включает криптовалюты в портфельную и налоговую отчётность.
"Falcon воспользовался очередной возможностью, чтобы показать себя лидером пространства цифровых активов, соединив традиционный приватный банкинг с инновационными финансовыми решениями", - заявил CEO компании Мартин Келлер.
Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая, согласно пресс-релизу, прошла проверку сторонних аудиторов, соответствует требованиям противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.
В 2017 году Falcon получил разрешение Управления по надзору за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) на работу с криптовалютными активами.
Ранее мы писали, что ОАЭ и Саудовская Аравия решили создать общую криптовалюту. Новосозданную криптовалюту смогут использовать банки двух стран для взаиморасчетов.
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Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.
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