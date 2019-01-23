Швейцарский банк открыл сервис криптовалютных переводов

Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая прошла проверку сторонних аудиторов

Фото: Foreign Banks.

Швейцарский банк открыл сервис криптовалютных переводов //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/7c0/a7e/5c47c0a7e2b5a.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/7c0/a7e/5c47c0a7e2b5a.jpg 2019-01-23T05:05:00+02:00 Криптовалюта Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая прошла проверку сторонних аудиторов

Частный швейцарский банк Falcon реализовал возможность осуществления переводов и хранения криптовалют, говорится в пресс-релизе от 21 января.



Согласно публикации, индивидуальные и институциональные клиенты банка смогут переводить и получать поддерживаемые криптовалюты с помощью отдельных кошельков, а также конвертировать цифровые валюты в фиатные. На первом этапе сервис будет поддерживать всего четыре криптовалюты: биткоин, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin.



Falcon заявляет, что благодаря его последним инициативам для выпускаемых на блокчейне активов становится доступен полный спектр банковских услуг. Помимо прочего, банк включает криптовалюты в портфельную и налоговую отчётность.



"Falcon воспользовался очередной возможностью, чтобы показать себя лидером пространства цифровых активов, соединив традиционный приватный банкинг с инновационными финансовыми решениями", - заявил CEO компании Мартин Келлер.



Также банк предлагает услугу хранения криптовалют, которая, согласно пресс-релизу, прошла проверку сторонних аудиторов, соответствует требованиям противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.



В 2017 году Falcon получил разрешение Управления по надзору за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) на работу с криптовалютными активами.

Ранее мы писали, что ОАЭ и Саудовская Аравия решили создать общую криптовалюту. Новосозданную криптовалюту смогут использовать банки двух стран для взаиморасчетов.

Ранее президент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.

Вы сейчас просматриваете новость " Швейцарский банк открыл сервис криптовалютных переводов". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: TTRCoin Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...