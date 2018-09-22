Швейцарский консорциум запустил блокчейн-инкубатор на 100 млн долларов США

В данный момент в инкубаторе насчитывается 20 блокчейн-стартапов, но в течение года планируется профинансировать еще 60 компаний

Швейцарский консорциум Crypto Valley Venture Capital (CV VC) запустил блокчейн-инкубатор, нацеленный на привлечение 100 млн долларов, сообщило 20 сентября издание swissinfo.ch.

Инкубатор получил название Genesis Hub и расположился в кантоне Цуг, который также часто называют "швейцарской крипто-долиной". Проект Crypto Valley Association был основан в марте 2017 года в форме поддерживаемого правительством консорциума с целью "оказать поддержку в развитии технологий и компаний, связанных с блокчейном и криптографией".

В данный момент в инкубаторе насчитывается 20 блокчейн-стартапов, но в течение года планируется профинансировать еще 60 компаний. Одобренные стартапы получат по 125 тысяч долларов и пройдут 3-месячную программу по запуску бизнеса, а самые успешные проекты на более поздних этапах развития получат дополнительное финансирование. Кроме того, стартапы получат помощь и менторскую поддержку технологических консультантов консорциума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Европол предупредил граждан о крипто-взломах и незаконном майнинге

Долгосрочная цель инкубатора – каждый год открывать двери для 1 000 блокчейн-компаний со всего мира. В ответ эти стартапы должны будут отдать CV VC до 8% доли участия в их бизнесе в акциях или цифровых токенах.

Амбициозные планы CV VC также включают создание в ближайшие годы похожих инкубаторов в других странах и разработку глобальной сети. По словам основателя CV VC Матиаса Руха, "технология блокчейн – это глобальное явление, поэтому мы могли бы расшириться по всему миру".

Более того, Рух считает, что первичные размещения монет (ICO) и первичные размещения акций (IPO) поспособствуют созданию новой модели финансирования молодых компаний. Этой позиции придерживается и Василий Суворов, советник CV VC и вице-президент Crypto Valley Association: "ICO останутся полезным механизмом, но теперь они будут питать не только блокчейн-экономику. ICO-хайп сошёл на нет, и теперь нам нужна модель, которая воплотила бы все эти замечательные технологические идеи в настоящей экономике".

Согласно исследованию, проведённому в июле аналитиками, связанными с конференцией Crypto Finance, Швейцария занимает второе место в рейтинге "самых предпочтительных" стран для ICO. Исследователи создали, используя публично доступные данные, список 100 первичных размещений монет, которые привлекли больше всего средств, а затем составили рейтинг стран, приютивших у себя наибольшее количество ICO из этой сотни.

Напомним, криптовалюта из ТОП-5 резко выросла в цене. Поводом для взрывного роста стала интеграция одного из популярных токенов в известные онлайн-площадки.

Также мы писали, что основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.

Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину грозит обвал до 1000 долларов.