Швейцарский консорциум запустил блокчейн-инкубатор на 100 млн долларов США
В данный момент в инкубаторе насчитывается 20 блокчейн-стартапов, но в течение года планируется профинансировать еще 60 компаний
Швейцарский консорциум Crypto Valley Venture Capital (CV VC) запустил блокчейн-инкубатор, нацеленный на привлечение 100 млн долларов, сообщило 20 сентября издание swissinfo.ch.
Инкубатор получил название Genesis Hub и расположился в кантоне Цуг, который также часто называют "швейцарской крипто-долиной". Проект Crypto Valley Association был основан в марте 2017 года в форме поддерживаемого правительством консорциума с целью "оказать поддержку в развитии технологий и компаний, связанных с блокчейном и криптографией".
В данный момент в инкубаторе насчитывается 20 блокчейн-стартапов, но в течение года планируется профинансировать еще 60 компаний. Одобренные стартапы получат по 125 тысяч долларов и пройдут 3-месячную программу по запуску бизнеса, а самые успешные проекты на более поздних этапах развития получат дополнительное финансирование. Кроме того, стартапы получат помощь и менторскую поддержку технологических консультантов консорциума.
Долгосрочная цель инкубатора – каждый год открывать двери для 1 000 блокчейн-компаний со всего мира. В ответ эти стартапы должны будут отдать CV VC до 8% доли участия в их бизнесе в акциях или цифровых токенах.
Амбициозные планы CV VC также включают создание в ближайшие годы похожих инкубаторов в других странах и разработку глобальной сети. По словам основателя CV VC Матиаса Руха, "технология блокчейн – это глобальное явление, поэтому мы могли бы расшириться по всему миру".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более того, Рух считает, что первичные размещения монет (ICO) и первичные размещения акций (IPO) поспособствуют созданию новой модели финансирования молодых компаний. Этой позиции придерживается и Василий Суворов, советник CV VC и вице-президент Crypto Valley Association: "ICO останутся полезным механизмом, но теперь они будут питать не только блокчейн-экономику. ICO-хайп сошёл на нет, и теперь нам нужна модель, которая воплотила бы все эти замечательные технологические идеи в настоящей экономике".
Согласно исследованию, проведённому в июле аналитиками, связанными с конференцией Crypto Finance, Швейцария занимает второе место в рейтинге "самых предпочтительных" стран для ICO. Исследователи создали, используя публично доступные данные, список 100 первичных размещений монет, которые привлекли больше всего средств, а затем составили рейтинг стран, приютивших у себя наибольшее количество ICO из этой сотни.
Напомним, криптовалюта из ТОП-5 резко выросла в цене. Поводом для взрывного роста стала интеграция одного из популярных токенов в известные онлайн-площадки.
Также мы писали, что основатель и партнер Morgan Creek Digital Assets Энтони Помплиано ранее в этом году предсказывал, что до конца 2018 цена биткоина может вырасти до 50 000 долларов, однако теперь он настроен менее позитивно: по его мнению, вполне вероятно падение до 3000 долларов.
Кроме того, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Андрея Шевчишина, биткоину грозит обвал до 1000 долларов.
Вы сейчас просматриваете новость "Швейцарский консорциум запустил блокчейн-инкубатор на 100 млн долларов США". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"