Скандал с криптовалютной пирамидой ударил по курсу биткоина
Аналитики ожидают снижение стоимости криптовалют
Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 11 марта, упали в цене на фоне ареста создателя криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщают аналитики ГК Forex Club.
Так, курс Bitcoin по состоянию на 12:00 по киевскому времени потерял в цене 0,05% до 3860 долларов при капитализации 69,09 млрд долларов. Ethereum подешевел на 0,9% до 133,4, с капитализацией 14,2 млрд долларов.
XRP понизился на 2,51% до 0,31 доллара при капитализации 12,9 млрд долларов. Litecoin потерял 1,6% до 55 долларов, с капитализацией 3,4 млрд долларов.
Общая капитализация рынка криптовалют достигла 133,8 млрд долларов.
По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе криптовалюты продолжат свое нисходящее движение: курс Bitcoin опустится до 3800 долларов, Ethereum – до 130 долларов, XRP – до 0,3 доллара, Litecoin – до 54 долларов.
Напомним, мошенники в целом все более активно пользуются возможностями криптовалют. Так, криптовалютная пирамида обманула вкладчиков в Австрии. В общей сумме мошенники получили около 12 тысяч биткоинов. Такие тенденции негативно сказываются на курсе криптовалют.
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