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Смена тренда состоялась: биткоин стремительно дорожает https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD.jpg 2019-08-05T11:50:00+03:00 Криптовалюта Специалисты прогнозируют дальнейший рост курса криптовалюты

Биткоин в понедельник, 5 августа, продолжает расти в цене в рамках сформировавшегося восходящего тренда на рынке криптовалют. Такие данные сайту "Сегодня" предоставили аналитики Forex Club.

Так, курс Bitcoin к 11:20 за сутки, по данным Libertex, вырос за сутки на 7,12% – до 11 708 долларов, при капитализации 208,1 млрд долларов. Курс за последние сутки уже поднимался и до 11 860 долларов за "монету".

Ранее специалисты отмечали, что говорить об устойчивом тренде к росту рано, пока биткоин не превысит 11 тыс. долларов, однако теперь эта отметка пройдена. По данным аналитиков, за последние полгода биткоин подорожал на 242,41%.

Курс биткоина за месяц. График, данные: Libertex

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Ethereum подорожал на 4,47% – до 229 долларов, с капитализацией 24,6 млрд долларов. XRP повысился на 2,11% – до 0,3199 доллара, при капитализации 13,8 млрд долларов. Litecoin прибавил 3,2% – до 94,8 долларов, с капитализацией 6 млрд долларов.

Общая капитализация рынка криптовалют достигла 307 млрд долларов.

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При этом инвесторы проигнорировали новость о том, что компания Apple запретила покупать криптовалюту со своей карты, которую выпустила совместно с Goldman Sachs. В США карта должна появиться этим летом.

По прогнозам аналитиков, в ближайшей перспективе Bitcoin может подорожать до 11 800 долларов, Ethereum – до 235 долларов, XRP – до 0,33 доллара, Litecoin – до 97 долларов.

Ранее также сообщалось, что биткоину прочат взлет курса до рекордных 20 тысяч долларов. Сторонник крипторынка и аналитик компании Fundstrat Global Advisors Том Ли уверен, что криптовалюте поможет политика американского Федрезерва.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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