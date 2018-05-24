Сооснователь Apple рассказал, какая криптовалюта может повторить успех компании

Сегодня, 12:45

Стив Возняк рассказал, какая особенность одной из альтернативных криптовалют поможет ей набрать влияние в своем сегменте

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Сооснователь Apple Стив Возняк на венской конференции WeAreDevelopers 2018 заявил, что у криптовалюты Ethereum (эфир), основателем которой является Виталий Бутерин, весьма перспективное будущее, пишет Forbes.

По словам Возняка, эфир может стать своего рода "криптовалютным Apple". Так, сооснователь Apple отметил особенность Ethereum, которая позволит именно этой криптовалюте набрать влияние в сегменте.

"В отличие от биткоинов или большинства других валют, Ethereum не создается "просто" для платежей. Это – экосистема, которая будет процветать при децентрализации финансовой системы. Независимо от того, как вы будете пользоваться эфиром, возможности практически безграничны. Возняк объясняет, что Ethereum может стать таким же влиятельным в сегменте криптовалют, как Apple во времена его пребывания в компании", – отметили в Forbes, комментируя высказывания Возняка.

Вместе с тем, курс Ethereum снизился 24 мая вслед за падением Bitcoin, обвалившимся ниже психологической отметки. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk. 

Эфир по состоянию на 12:40 по Киеву оценивается в 561 доллар за "монету". Торги криптовалюта начала на уровне 584 долларов, и на данный момент максимум за день составляет 610 долларов за "коин" – такого значения курс криптовалюты достиг около 8 утра по Киеву. Сегодняшний минимум – 557 долларов за "коин", – эфир прошел около 12:30 по киевскому времени.

Курс Ethereum за сутки

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Курс Ethereum за месяц

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Курс Ethereum за три месяца

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Другие альтернативные криптовалюты также просели в стоимости в ответ на снижение курса биткоина. Так, по данным CoinMarketCap, Ripple потерял 3,92%,снизившись до 0,597 доллара, а курс Bitcoin Cash показал "минус" 8,38% и снизился до 970,96 доллара.

Капитализация рынка криптовалют составляет 321,9 млрд долларов, причем на долю биткоина приходится примерно 39,1%. Капитализация эфира 24 мая – 56 млрд долларов.

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Пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология криптовалют – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Отметим, как заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине  практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.
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Источник:

"Сегодня"

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