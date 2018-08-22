Сооснователь Apple Стив Возняк присоединился к блокчейн-стартапу Equi

По словам Возняка, он впервые в своей карьере участвует в деятельности блокчейн-компании

Легендарный сооснователь Apple Стив Возняк сообщил, что сотрудничает с ориентированной на криптовалюты инвестиционной компанией Equi Capital, сообщает NullTX.

По словам Возняка, он впервые в своей карьере участвует в деятельности блокчейн-компании. Также он отметил, что "его поразила технология, лежащая в основе криптовалют".

Equi позиционируется как альтернативная инвестиционная фирма, которая призвана помочь розничным и профессиональным игрокам приобретать доли в капитале компаний.

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"Очень скоро я буду вовлечен в деятельность блокчейн-компании, которая называется Equi, — отмечает Возняк. — Наш подход не заключается в создании новой валюты или чего-то ложного, где цена может быть раздута каким-либо событием. Это доля в компании. Она инвестирует через игроков рынка с внушительным послужным списком, которые вкладывали, например, в многоквартирные дома в Дубае"

Возняк так и не рассказал, какая именно будет его роль в стартапе. Он лишь отметил, что компания может быть зарегистрирована на дружественной к блокчейну и криптовалютам Мальте.

Продолжая расхваливать всевозможные юзкейсы с использованием блокчейна, Возняк сказал следующее:

"Я наткнулся на людей, работающих в сфере недвижимости, с Uber-системами, со всем, что есть в нашей жизни и где производятся транзакции, включая розничные продажи, торговлю автомобилями, производство товаров… Везде задействованы биткоин-приложения. И все это имеет ценность".

Ранее сообщалось, президент криптовалютного стартапа Xapo Тед Роджерс подчеркнул, что больше 90% всех цифровых валют в списке CoinMarketCap прекратят свое существование.

Напомним, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам наложила два пожизненных запрета на организатора ICO.

Также мы писали, что McDonald’s запускает собственную криптовалюту. MacCoin не будет конкурентом биткоина, признают создатели.

Кроме того, напомним, что эксперт предсказал крах большинства криптовалют.

Кстати, чтобы защититься от риска потерять криптовалютные сбережения, европейцы уже начали вживлять под кожу биткоин-кошельки в виде чипов: