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Совет по финансовой стабильности пересмотрит внутренние стандарты из-за криптовалют

Сегодня, 06:22

Кварлс выразил надежду, что обновленные стандарты позволят Совету по финансовой стабильности составлять более грамотные рекомендации для стран-участниц G20

Фото: AFP
Совет по финансовой стабильности пересмотрит внутренние стандарты из-за криптовалют //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/150/557/5c5150557b590.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/150/557/5c5150557b590.jpg Криптовалюта Кварлс выразил надежду, что обновленные стандарты позволят Совету по финансовой стабильности составлять более грамотные рекомендации для стран-участниц G20

Криптовалюты могут в корне изменить подход к оценке финансовых уязвимостей для мировой экономики. С таким заявлением выступил новый председатель Совета по финансовой стабильности Рэндалл Кварлс.

Он подчеркнул, что пересмотрит стандарты организации в вопросе предупреждения финансовых рисков.

"Возникновение криптоактивов может подорвать любую программу. Вместе с тем, задача по формированию надежных стандартов становится еще более важной", – заявил он.

Кварлс выразил надежду, что обновленные стандарты позволят Совету по финансовой стабильности составлять более грамотные рекомендации для стран-участниц G20 в свете активного развития новых технологий.

Напомним, в июле 2018 года СФС объявил о планах по внедрению фреймворка, призванного оценить риски криптовалют.

Ранее мы писали, что ООН назвала криптовалюты новым рубежом в мире финансов. Также ООН совместно с World Identity Network изучает возможность использования технологии блокчейн для борьбы с таким явлением, как торговля детьми.

Напомним, в США разрабатывают криптовалюту, в 6 раз более производительную, чем Visa. DTR планирует запустить Unit-e во второй половине этого года и добиться пропускной способности в 10 000 транзакций в секунду.

Также сообщалось, что NASA предложило обезопасить данные о местоположении самолетов при помощи блокчейна. Рейсман представил прототип под названием Авиационная блокчейн-инфраструктура, основанный на Hyperledger Fabric и смарт-контрактах.

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Тег криптовалюта, Совет по финансовой стабильности

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