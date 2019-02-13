Совет по финансовой стабильности пересмотрит внутренние стандарты из-за криптовалют
Кварлс выразил надежду, что обновленные стандарты позволят Совету по финансовой стабильности составлять более грамотные рекомендации для стран-участниц G20
Криптовалюты могут в корне изменить подход к оценке финансовых уязвимостей для мировой экономики. С таким заявлением выступил новый председатель Совета по финансовой стабильности Рэндалл Кварлс.
Он подчеркнул, что пересмотрит стандарты организации в вопросе предупреждения финансовых рисков.
"Возникновение криптоактивов может подорвать любую программу. Вместе с тем, задача по формированию надежных стандартов становится еще более важной", – заявил он.
Кварлс выразил надежду, что обновленные стандарты позволят Совету по финансовой стабильности составлять более грамотные рекомендации для стран-участниц G20 в свете активного развития новых технологий.
Напомним, в июле 2018 года СФС объявил о планах по внедрению фреймворка, призванного оценить риски криптовалют.
Ранее мы писали, что ООН назвала криптовалюты новым рубежом в мире финансов. Также ООН совместно с World Identity Network изучает возможность использования технологии блокчейн для борьбы с таким явлением, как торговля детьми.
Напомним, в США разрабатывают криптовалюту, в 6 раз более производительную, чем Visa. DTR планирует запустить Unit-e во второй половине этого года и добиться пропускной способности в 10 000 транзакций в секунду.
Также сообщалось, что NASA предложило обезопасить данные о местоположении самолетов при помощи блокчейна. Рейсман представил прототип под названием Авиационная блокчейн-инфраструктура, основанный на Hyperledger Fabric и смарт-контрактах.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Совет по финансовой стабильности пересмотрит внутренние стандарты из-за криптовалют". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Биткоин резко изменит курс: эксперты объяснили, чего ждать от криптовалюты
Аналитики не торопятся "хоронить" биткоин из-за нынешнего падения
На криптобирже утеряны 190 млн долларов: человек, знавший пароль, умер
CEO биржи Джеральд Коттен лично отвечал за хранение фондов и криптовалюты и не давал другим членам команды доступ к ним