Создатель антивируса McAfee заплатит 100 тысяч долларов тому, кто сумеет взломать его криптокошелек

№Шотландо-американский программист, основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи вернулся и готов подкрепить свои слова делом, а если точнее – деньгами, сообщает TheNextWeb. Он заявил, что даст 100 тысяч долларов любому, кто сможет взломать его кошелёк Bitfi – предположительно, "неуязвимое для взлома" устройство для хранения криптовалюты, о котором он в последнее время постоянно пишет в соцсетях.

"Всем скептикам, заявляющим, что "ничто нельзя сделать неуязвимым для взлома", и кто не верит, что мой кошелек Bitfi – это действительно первое невзламываемое устройство в мире... Даю награду 100 тысяч долларов любому, кто сможет его взломать. Пускай деньги говорят, а трепачи идут лесом", – заявил он.

Слова о "первом в мире невзламываемом устройстве" довольно громкие, а Макафи и Bitfi этому утверждению никаких доказательств пока не предоставили. Поэтому если никто не сможет взломать Bitfi даже за эту сумму, то кошелек, видимо, действительно неплохо защищен.

Маркетинговая команда Bitfi озвучила правила для получения награды: "Мы твердо верим в то, что сумма награды развеет все возможные опасения касаемо надёжности кошелька Bitfi. Цель данной программы – не в том, чтобы помочь Bitfi обнаружить бреши в системе безопасности кошелька, т.к. мы уже заявляем, что наша система безопасности является абсолютной, и то, что в кошелёк нельзя проникнуть или взломать при помощи внешних атак. Эта программа предназначена для того, чтобы продемонстрировать всем, кто заявляет или верит, что ничто нельзя сделать невзламываемым или что они могут взломать кошелёк Bitfi, бессмысленность этих попыток; наши заявления о неуязвимости кошелька Bitfi абсолютно правдивы".

Важно заметить, что не найти никого, кто мог бы взломать Bitfi – это не то же самое, что доказать, что кошелек действительно неуязвим. Чтобы попытаться взломать Bitfi, его нужно сначала купить, а также дополнительно заплатить 50 долларов, чтобы загрузить в кошелек криптовалюту.

Еще одно требование – все попытки взлома должны быть публичными, что должно помочь другим соискателям добраться до награды Макафи. Bitfi подчеркивает: это не награда за ловлю багов. Компания утверждает, что, если кому-то удастся-таки взломать устройство, это не баг, а скрытый сюрприз.

В последнее время крипто-мир предлагает начинающим и продвинутым хакерам все больше возможностей обогатиться на ловле багов, и Макафи с его 100 тысячами долларов в этом списке далеко не первый.

В июне один эксперт всего за неделю заработал 120 тысяч долларов, находя баги в сети EOS. Месяц спустя EOS снова устроила оплачиваемую охоту за багами – а вместе с нею TRON, Monero и Augur.

Независимо от того, действительно ли неуязвим кошелек Bitfi, вся эта идея, возможно, является абсолютно контрпродуктивной. Полную и безоговорочную безопасность устройств можно обсуждать до бесконечности, но доказать – практически невозможно.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.

Напомним, в США мошенники присвоили Bitcoin инвесторов на полмиллиона долларов.