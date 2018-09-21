Создатель криптовалюты Litecoin рассказал о попытках искусственного давления на курс

Чарли Ли убежден, что утверждения о том, что Litecoin потерял все преимущества в среде альткоинов, по его мнению, являются абсолютно беспочвенными

Создатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли заявил, что в последнее время трейдеры и фонды, а также некоторые заинтересованные группы "согласовано" оказывали давление на котировки монеты.

"Люди и фонды, открывающие короткие позиции против LTC, а также группы, рассматривающие Litecoin как угрозу, согласовано давили на курс монеты. Я попытаюсь развенчать весь этот FUD вокруг и показать, почему Litecoin имеет огромную ценность", — написал Ли.

Утверждения о том, что Litecoin потерял все преимущества в среде альткоинов, по его мнению, являются абсолютно беспочвенными, поскольку сеть "цифрового серебра" является одной из самых защищенных и поддерживается ASIC-майнерами общей стоимостью в $150 млн.

Ли убежден, что майнерам невыгодно осуществлять атаки на саму сеть, поскольку это приведет к обесцениванию их оборудования. Он также добавил, что Litecoin является одним из наиболее ликвидных альткоинов, и есть в листинге почти каждой биржи. Вскоре поддержку монеты добавит и платформа братьев Уинклвоссов Gemini.

9 криптовалютных процессингов поддерживают LTC: Aliant Payment, BTCPay, Coinbase, CoinGate, CoinPayments, Globee, GoCoin, LTCPay и TravelbyBit. Ли уверен, что это делает взаимодействие мерчантов с активов крайне удобным.

Ежедневно сеть обрабатывает транзакции на общую сумму порядка $200 млн. Более того, Litecoin бесперебойно функционирует уже на протяжении семи лет.

Некоторые представители сообщества считают, что Litecoin потерял свою ценность, поскольку в основной сети биткоина состоялся релиз Lightning Network.

Ли парирует — многие Lightning-клиенты поддерживают LTC, а взаимодействие с биткоином происходит посредством атомарных свопов.

Он подчеркнул "безграничные" возможности атомарных свопов и технологии Submarine Swaps для платежей между основными сетями BTC/LTC и Lightning Network.

Ли отметил важнейшую роль Litecoin в тестировании протокола Segregated Witness в рамках теории игр. Тестовая сеть биткоина не подходила для этих целей, поскольку ее нативные монеты не имели никакой ценности и у злоумышленников не было стимулов атаковать ее.

Он заверил сообщество, что уделяет все свое время развитию Litecoin и массовому принятию монеты.

Напомним, Ли заявил, что не намерен снова покупать монеты LTC во избежание конфликта интересов.

Ранее он посоветовал всем участникам сообщества приобрести хотя бы один биткоин, а потом уже заняться альткоинами.

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