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Создатель "Твин Пикс" станет продюсером известной блокчейн-студии

Сегодня, 04:19

В частности, Линч станет исполнительным продюсером фильма Содерберга The Happy Worker

Фото: Facebook
Создатель "Твин Пикс" станет продюсером известной блокчейн-студии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b85/160/5c5b85160e81a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b85/160/5c5b85160e81a.jpg Криптовалюта В частности, Линч станет исполнительным продюсером фильма Содерберга The Happy Worker

Известная американская киностудия SingularDTV, работающая на базе технологии распределенного реестра, провела ребрендинг, сменив название на Breaker. К работе над обновленным проектом приглашены культовые режиссеры Дэвид Линч и Стивен Содерберг, пишет портал Verdict.

В частности, Линч станет исполнительным продюсером фильма Содерберга The Happy Worker.

Также Breaker запустил децентрализованное развлекательное приложение, которое позволяет создателям контента управлять правами на свои произведения.

SingularDTV была основана в 2016 году режиссером Заком Лебо совместно с кинопродюсером Кимом Джексоном и Джозефом Любином, соучредителем Ethereum и генеральным директором Consensys.

"SingularDTV превратилась в Breaker, компанию с динамичной концепцией. Мы хотим, чтобы Breaker оказал аналогичное влияние на развитие индустрии развлечений", — отметил генеральный директор Breaker Зак Лебо.

Напомним, Facebook приобрел свой первый блокчейн-стартап. Chainspace занимается созданием децентрализованной системы смарт-контрактов для осуществления платежей и других операций в блокчейне.

Также мы писали, что WordPress запустит платформу для новостных сайтов с инструментами на базе технологии блокчейн. Проект получил $2,4 млн инвестиций от нескольких крупных компаний.

Ранее мы писали, что BloqLabs создаст платформу для автоматизированной добычи криптовалют. Компания приглашает к бесплатному бета-тестированию всех желающих.

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Тег Дэвид Линч, блокчейн, Стивен Содерберг

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Forklog

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