Создатель "Твин Пикс" станет продюсером известной блокчейн-студии
В частности, Линч станет исполнительным продюсером фильма Содерберга The Happy Worker
Известная американская киностудия SingularDTV, работающая на базе технологии распределенного реестра, провела ребрендинг, сменив название на Breaker. К работе над обновленным проектом приглашены культовые режиссеры Дэвид Линч и Стивен Содерберг, пишет портал Verdict.
В частности, Линч станет исполнительным продюсером фильма Содерберга The Happy Worker.
Также Breaker запустил децентрализованное развлекательное приложение, которое позволяет создателям контента управлять правами на свои произведения.
SingularDTV была основана в 2016 году режиссером Заком Лебо совместно с кинопродюсером Кимом Джексоном и Джозефом Любином, соучредителем Ethereum и генеральным директором Consensys.
"SingularDTV превратилась в Breaker, компанию с динамичной концепцией. Мы хотим, чтобы Breaker оказал аналогичное влияние на развитие индустрии развлечений", — отметил генеральный директор Breaker Зак Лебо.
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