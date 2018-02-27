"Создателя Bitcoin" обвинили в мошенничестве

Крейг Райт, который объявил себя создателем криптовалюты Bitcoin, был обвинен в мошенничестве на более чем 5 млрд долларов в эквиваленте. Райта обвиняют в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом, умершим в 2013 году, сообщает Bloomberg.

На Райта подал в суд брат Клеймана, который утверждает, что его семья обладает правами на владение более чем 1 млн биткоинов, которые добыл умерший Клейман. Также брат Клеймана претендует на владение технологиями blockchaine, которые разработал умерший Клейман.

По оценкам семьи, речь идет об активах на 5 млрд долларов. По словам адвоката Клейманов, Крейг подделал контракты по передаче активов умершего Дейва Клеймана компаниям и структурам Крейга.

Райт ранее заявил, что был одним из создателей Bitcoin, которые действовали под псевдонимом Сатоши Накамото. Однако подтвердить эту информацию не удалось.

Уже известны случаи, когда аферисты наживались на именах создателей криптовалюты. Так, уже в 2018 году мошенник воспользовался именем основателя Ethereum и разбогател. Ему удалось обмануть несколько десятков пользователей соцсетей.