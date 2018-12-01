Ссора с девушкой стоила россиянину майнинг-фермы

Сегодня, 07:55

Девушка похитила восемь игровых видеокарт для майнинга криптовалюты

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

21-летняя жительница российского Воронежа лишила своего бойфренда возможности заниматься майнингом на дому. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

Заявление о квартирной краже поступило в полицию от 27-летнего жителя Воронежа. По словам потерпевшего, ранее с ним проживала его 21-летняя девушка, однако после ссоры она съехала. Комплект ключей от квартиры остался у нее, и в отсутствие владельца жилья злоумышленница проникла туда и вывезла оборудование, необходимое для добычи криптовалют.

"Выяснилось, что девушка похитила восемь игровых видеокарт для майнинга криптовалюты. Общий материальный ущерб составил около 200 тысяч рублей (84 тыс. грн. – Ред.). Благодаря грамотным и оперативным действиям сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции, где она дала признательные показания", — говорится в сообщении воронежского МВД.

Украденные видеокарты были найдены в квартире задержанной. В отношении девушки возбуждено уголовное дело.

Майнинг — способ добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей, в комплекс так называемых ферм входят видеокарты. Использование оборудования для майнинга существенно увеличивает нагрузку на сеть и периодически становится причиной пожаров из-за перегрева проводки.

Напомним, украинским студентам вынесен приговор за продажу программы для кражи криптовалют. Программу для кражи криптовалют с чужих счетов хакеры купили в интернете.

Тем временем, в США шестерых россиян и двух граждан Казахстана обвинили в мошенничестве в интернете на десятки миллионов

Ранее в США арестовали хакеров, которые украли токенов на 14 млн долларов. Предполагается, что для хищения токенов CMCT они использовали метод под названием "подмена сим-карты".
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