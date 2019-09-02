Суд обязал самозваного создателя биткоина заплатить 4 млрд долларов в криптовалюте

Крейг Стивен Райт / Фото: Getty Images

Суд западного округа Палм-Бич во Флориде (США) обязал Крейга Стивена Райта, который объявил себя создателем биткоина, заплатить 410 тысяч биткоинов семье своего покойного бизнес-партнера Дэйва Клеймана.

При текущем курсе криптовалюты это примерно 4 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

Райта обвиняли в подделке контрактов и подписей, по которым ему были переданы биткоины, добытые его коллегой Дэйвом Клейманом, умершим в 2013 году. На Райта подал в суд брат Клеймана, который утверждал, что его семья обладает правами на владение более чем 1 млн биткоинов, которые добыл умерший Клейман. Также брат Клеймана претендовал на владение технологией блокчейн, которые разработал умерший Клейман.

Отмечается, что суд не стал разбираться действительно ли Райт является творцом главной криптовалюты, но адвокат Райта уверен, что решение суда это подтверждает.

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Напомним, в 2015 году Wired и Gizmodo выпустили материалы, в которых утверждалось, что под псевдонимом "Сатоши Накамото" (создатель биткоина) самом деле скрывается австралиец. В 2016 году ВВС и The Economist рассказали, что австралиец Райт подписывал сообщение с помощью цифровых подписей, созданных с использованием криптографических ключей, принадлежащих к первой операции по биткоинам.

В мае 2016 Райт подтвердил эту информацию и заявил, что создал биткоин вместе с Дэйвом Клейман и Хэлом Финни. Однако Райт не предоставил убедительных доказательств, поэтому многие эксперты сомневаются в его утверждениях и причастности к созданию биткоина.

Также известны случаи, когда аферисты наживались на именах создателей криптовалюты. Так, уже в 2018 году мошенник воспользовался именем основателя Ethereum и разбогател. Ему удалось обмануть несколько десятков пользователей соцсетей.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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