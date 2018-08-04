Документы подготавливают почву для того, чтобы Sony могла использовать эти устройства в будущих продуктах

Согласно двум патентным заявкам, опубликованным Ведомством по патентам и товарным знакам США, технологический гигант Sony хочет запатентовать метод обеспечения работы блокчейнов. Об этом пишет CoinDesk.

Патентные заявки под названиями "Электронная нода и метод обеспечения работы распределенного реестра" и "Устройство и система" демонстрируют, что Sony помимо прочего разрабатывает концепты аппаратных блокчейн-решений. Кроме того, эти документы подготавливают почву для того, чтобы Sony могла использовать эти устройства в будущих продуктах.

Ранее Sony подавала патентные заявки, сосредоточенные в основном на применении технологии – в областях вроде управления образовательными данными и безопасности.

Первая заявка описывает два элемента: аппаратную ноду и метод обеспечения работы блокчейна, который неоднократно называется в документе "процессом майнинга". В частности, в заявке говорится о гипотетической ситуации, где ноды формируют собой сеть, которая похожа на ту, что лежит в основе биткоина – т.е. сеть с криптоваюлтой и открытым доступом.

"Распределенный реестр может быть блокчейном, основанным, например, на принципах, используемых блокчейном биткоина и ему подобных. Распределенный реестр использует механизмы майнинга и PoW, а также может использовать определенный тип награды (валюты) вроде биткоина – в виде валюты и/или награды за осуществление майнинга. Кроме того, распределённый реестр может использовать механизмы консенсуса для обеспечения того, чтобы все электронные ноды имели консенсус касаемо распределённого реестра", – говорится в заявке.

Это не обязательно значит, что Sony собирается запускать собственную криптовалюту. Но компания, по всей видимости, оставляет себе возможность для того, чтобы описываемая технология могла служить и этой цели.

Вторая заявка "Устройство и система" сосредоточена на угрозах безопасности для сети, состоящей из небольшого количества нод.

"Количество устройств, которые имеют доступ и осуществляют вклад в распределённый реестр, может быть небольшим, из-за чего могут возникнуть риски для безопасности системы", в связи с чем Sony фактически предлагает увеличить количество нод за счёт использования виртуальных нод. Устройство, описываемое в заявке, будет "хостить несколько, например 10, 100 или даже тысячи виртуальных нод; количество виртуальных нод может быть гораздо выше – например, в 10 раз выше суммарного количества устройств".

В целом эти патентные заявки менее сосредоточены на типе распределённого реестра и больше – на аппаратных и операционных методах обеспечения его работы. Sony пишет, что эти сети могут быть и публичными, и приватными, а также могут использовать ПО самой Sony или, как говорится в одном из документов, "технологии распределенных баз данных вроде Hadoop".

Как сообщалось, курс Bitcoin обвалился второй раз на неделю.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.

А пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн, – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.