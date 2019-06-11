Telegram проведет первую открытую продажу своей криптовалюты

Июльская "акция" будет ограниченной, но массовые торги тоже уже запланированы

Фото: Getty Images

Мессенджер Telegram, который создал собственную блокчейн-платформу и криптовалюту, впервые продаст токены Gram в открытом доступе, пишет TechCrunch.

Листинг ограниченного числа токенов состоится на бирже Liquid 10 июля 2019 года. Впрочем, продажей будет заниматься не сам Telegram, а крупнейший владелец Gram-токенов в Азии – Gram Asia.

А полноценная публичная продажа токенов Gram начнется в октябре 2019 года. При этом в США, Японии и Китае эти активы будут недоступны.

Еще в 2018 году Telegram привлек 1,7 млрд долларов на закрытом ICO Gram. Тогда токены были доступны лишь аккредитованным инвесторам.

Напомним, ране сообщалось, что биткоин пострадал из-за негативных новостей. По рынку криптовалют ударили планы властей Индии и решение биржи Bittrex. По прогнозам аналитиков, рынок в ближайшее время продолжит находиться под давлением негативных новостей.

Также эксперт дал прогноз по биткоину на 2019 год. По мнению специалиста, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов.

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Telegram проведет первую открытую продажу своей криптовалюты". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"