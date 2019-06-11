Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,81
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости криптовалют

Telegram проведет первую открытую продажу своей криптовалюты

11 июня, 14:56

Июльская "акция" будет ограниченной, но массовые торги тоже уже запланированы

Фото: Getty Images

Мессенджер Telegram, который создал собственную блокчейн-платформу и криптовалюту, впервые продаст токены Gram в открытом доступе, пишет TechCrunch.

Листинг ограниченного числа токенов состоится на бирже Liquid 10 июля 2019 года. Впрочем, продажей будет заниматься не сам Telegram, а крупнейший владелец Gram-токенов в Азии – Gram Asia.

А полноценная публичная продажа токенов Gram начнется в октябре 2019 года. При этом в США, Японии и Китае эти активы будут недоступны.

Еще в 2018 году Telegram привлек 1,7 млрд долларов на закрытом ICO Gram. Тогда токены были доступны лишь аккредитованным инвесторам.

Напомним, ране сообщалось, что биткоин пострадал из-за негативных новостей. По рынку криптовалют ударили планы властей Индии и решение биржи Bittrex. По прогнозам аналитиков, рынок в ближайшее время продолжит находиться под давлением негативных новостей.

Также эксперт дал прогноз по биткоину на 2019 год. По мнению специалиста, большинство инвесторов не станут продавать криптовалюту до достижения новых исторических максимумов.

В 2019 году биткоину исполнилось 10 лет: 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег криптовалюта, Telegram, криптовалюты, токены

Вы сейчас просматриваете новость " Telegram проведет первую открытую продажу своей криптовалюты". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Yahoo запустит собственную криптобиржу

27 мая, 22:25

На начальном этапе площадка предоставит своим клиентам возможность торговли биткоином и Ethereum

Ведущая криптовалютная биржа Binance запускает обновленную версию

29 мая, 23:00

Нативный токен биржи Binance Coin продолжает расти

Криптовалюта от Facebook: эксперты говорят о нецелесообразности

29 мая, 21:51

Аудитория платформы становится все более возрастной

Как купить биткоин в Украине?

27 мая, 13:00

Рассмотрим три самых популярных варианта покупки криптовалюты

У Зеленского признались, отменят ли субсидии

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Врачи назвали 12 признаков больных почек

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Какие изменения грядут в трудовом законодательстве Украины

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Водительские права больше не будут удостоверять личность

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Сегодня, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Вчера, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

9 июня, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

9 июня, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Российского комика сочли опасным для человечества

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь