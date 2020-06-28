Telegram заплатит миллиард долларов из-за проблем с криптовалютой

Telegram договорился о мировом соглашении с американским биржевым регулятором – Комиссией по ценным бумагам США (SEC) – и согласен выплатить 1,2 млрд долларов инвесторам в криптовалюту Gram, выпуск которой провалился. Об этом говорится в документах суда.

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Так, в рамках соглашения Telegram согласился вернуть более 1,2 млрд долларов инвесторам в криптовалюту Gram из привлеченных в ходе двух ICO 1,7 млрд долларов.

Также Telegram выплатит штраф в размере 18,5 млн долларов. Кроме того, компания обязалась в течение трех лет уведомлять комиссию перед выпуском определенных цифровых активов за 45 дней.

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Как известно, в конце марта 2020 года суд запретил выпуск криптовалюты Telegram, приравняв токен к ценной бумаге. Таким образом, для выпуска криптовалюты компании необходимо было провести дополнительные процедуры.Telegram рассматривал несколько вариантов возврата средств инвесторам, среди которых: получить 72% вложенных средств сейчас или остаться в проекте еще на год и получить 110%, а также получить выплату акциями компаниями.

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Напомним, ранее также возникли проблемы с криптовалютой Facebook. Власти США уверены, что Libra должна соответствовать самым жестким стандартам. А создатели Libra пообещали, что не будут запускать проект без согласования с властями.

Крупнейшая цифровая валюта Bitcoin с июля 2010 года взлетела в цене более чем на 9 миллионов процентов. Получается, что за последнее десятилетие на биткоинах заработали лучше, чем на золоте и ценных бумагах. Именно биткоин признали лучшей инвестицией десятилетия. Пик популярности криптовалют пришелся на 2017 год, когда 1 биткоин стоил 20 тысяч долларов.

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