Telegram запускает криптовалюту: каким будет онлайн-кошелек от мессенджера

Telegram сможет в любое время удалить аккаунт или ограничить к нему доступ

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Мессенджер Telegram, который провел первую открытую продажу своей криптовалюты, опубликовал правила пользования криптовалютним кошельком Grams Wallet. Планируется, что криптовалюту Telegram Gram полноценно запустят до конца октября 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Telegram, криптокошелек будет находиться в самом мессенджере, но будет доступен и как отдельное приложение. Пользоваться Grams Wallet смогут только совершеннолетние.

Не смогут использовать кошелек и лица, находящиеся под санкциями, а также те, кто проживает в странах, на которые наложили санкции. Правда, о том, как будут определяться такие лица и о каких именно санкциях идет речь, пока неизвестно.

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Согласно правилам, мессенджер может в любое время и по любой причине удалить аккаунт или ограничить к нему доступ.

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Мессенджер уверяет, что не будет хранить личные данные, частные ключи и пароли от Grams Wallet. То есть если пользователь потеряет доступ к кошельку, Telegram не поможет его восстановить.

Все транзакции будут проходить через блокчейн-платформу TON, но Telegram не несет за них ответственности. Платформа может взимать комиссию, но за это мессенджер тоже не отвечает.

Напомним, Telegram не единственная социальная онлайн-площадка, которая выпускает собственную криптовалюту. О таком намерении также заявила соцсеть Facebook, которая однако столкнулась с трудностями в реализации этого проекта. Теперь курс главной криптовалюты – биткоина – катится вниз из-за криптовалюты Facebook.

К слову, новости "Сегодня" рассказывали о том, как социальные сети вредят здоровью:

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