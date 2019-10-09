Telegram запускает криптовалюту: каким будет онлайн-кошелек от мессенджера

Мессенджер Telegram, который провел первую открытую продажу своей криптовалюты, опубликовал правила пользования криптовалютним кошельком Grams Wallet. Планируется, что криптовалюту Telegram Gram полноценно запустят до конца октября 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе Telegram, криптокошелек будет находиться в самом мессенджере, но будет доступен и как отдельное приложение. Пользоваться Grams Wallet смогут только совершеннолетние.
Не смогут использовать кошелек и лица, находящиеся под санкциями, а также те, кто проживает в странах, на которые наложили санкции. Правда, о том, как будут определяться такие лица и о каких именно санкциях идет речь, пока неизвестно.
Согласно правилам, мессенджер может в любое время и по любой причине удалить аккаунт или ограничить к нему доступ.
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Мессенджер уверяет, что не будет хранить личные данные, частные ключи и пароли от Grams Wallet. То есть если пользователь потеряет доступ к кошельку, Telegram не поможет его восстановить.
Все транзакции будут проходить через блокчейн-платформу TON, но Telegram не несет за них ответственности. Платформа может взимать комиссию, но за это мессенджер тоже не отвечает.
Напомним, Telegram не единственная социальная онлайн-площадка, которая выпускает собственную криптовалюту. О таком намерении также заявила соцсеть Facebook, которая однако столкнулась с трудностями в реализации этого проекта. Теперь курс главной криптовалюты – биткоина – катится вниз из-за криптовалюты Facebook.
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