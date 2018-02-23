Турция задумалась о собственной криптовалюте

После того, как Венесуэла создала собственную криптовалюту, об аналогичном шаге задумались в Турции. Власти страны подготовили отчет, в котором предлагается создать национальную криптовалюту Turkcoin, сообщает Al-Monitor.

"Мир движется в сторону новой цифровой системы. Турции нужно создать собственную цифровую систему и валюту, прежде чем станет слишком поздно", – отметил один из авторов отчета.

Технические подробности проекта пока не раскрываются, но, по словам чиновника, главная задача Turkcoin – "превратить" в коины подкрепленные реальными активами ценные бумаги. По мнению чиновников, такой подход позволит снизить риски, обычно связанные с "цифровыми деньгами".

Напомним, на первой в мире государственной криптовалюте заработали 735 млн долларов за первые сутки. Венесуэльская El Petro подтверждена не ценными бумагами, а запасами нефти. Кроме того, цена "петро" соответствует стоимости одного барреля венесуэльской нефти, то есть около 60 долларов на данный момент, но цена будет корректироваться в зависимости от колебаний на рынках.