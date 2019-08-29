У биткоина появилось новое "дно": почему курс может резко вырасти

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Основатель и CEO консалтинговой фирмы deVere Group Найджел Грин уверен: растущий курс биткоина позволяет говорить о том, что криптовалюта установила новый уровень минимальной стоимости (т.н. "дна"). Такой отметкой, по словам Грина, стали 10 000 долларов.

"Глядя на графики биткоина в этом году, я считаю, что новое нормальное дно биткоина – это 10 000 долларов. Отскок идет с этого уровня. Биткоин падал чуть ниже, но снова поднимался. Мы видели это в понедельник (26 августа. – Ред.), когда биткоин всего за несколько минут поднялся до $10 500", - цитирует Грина Forklog.

Курс биткоина в 2019 году



По словам Грина, становятся все более актуальными геополитические вопросы, такие как торговая война между США и Китаем и Brexit, что заставляет инвесторов обращаться к децентрализованными цифровым валютам для защиты своих сбережений во время панических настроений на традиционных финансовых рынках.

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На этом фоне биткоин может подорожать до 15 000 долларов, уверен криптоаналитик. Также он отмечает, что на цену биткоина положительно влияют технические усовершенствования и все больший хешрейт сети, обеспечивающий первой криптовалюте высокий уровень защиты.

Третий фактор – это предстоящий в 2020 году халвинг, который, как убежден Грин, также подтолкнет цену вверх, и, наконец, что можно считать самым главным, постоянно растущий уровень осведомленности общественности о криптовалютах.

"В мире растет признание того, что криптовалюты, такие как биткоин, являются не только будущим денег, но и все больше деньгами сегодняшнего дня. Это будет отражено в новой нормальной минимальной цене биткоина на уровне 10 000 долларов", - добавил Грин.

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Ранее в август аналитики FxPro также заявили, что в обозримом будущем цена первой криптовалюты может вырасти до 14 000 долларов.

Также сообщалось, что биткоину прочат взлет курса до рекордных 20 тысяч долларов. Сторонник крипторынка и аналитик компании Fundstrat Global Advisors Том Ли уверен, что криптовалюте поможет политика американского Федрезерва.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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