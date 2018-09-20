У экс-владельца AlphaBay конфисковали миллионы долларов в криптовалюте

5 июля прошлого Казес был арестован в Таиланде, однако через некоторое время после этого он был найден мертвым в одной из тюрем в Бангкоке

По решению суда окружного суда в Восточной Калифорнии власти США изъяли почти $9 млн в криптовалюте, а также роскошные автомобили и недвижимость на общую сумму более $12 млн, принадлежавшие покончившему самоубийством владельцу даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу. Об этом пишет Bitcoin.com.

Закрытие AlphaBay и другого популярного даркнет-рынка Hansa Market в 2017 году стало результатом скоординированных усилий международных правоохранительных органов против крупнейших нелегальных маркетплейсов. В ходе операции против AlphaBay также была установлена личность администратора сайта – им оказался 25-летний гражданин Канады Александр Казес.

5 июля прошлого Казес был арестован в Таиланде, однако через некоторое время после этого он был найден мертвым в одной из тюрем в Бангкоке. Предположительно Казес покончил жизнь самоубийством.

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Все это время шло расследование обстоятельств работы AlphaBay, кульминацией которого стало решение суда Фресно о гражданской конфискации активов Казеса, включая крупные суммы в криптовалютах.

В частности с принадлежавших лично Казесу счетов было конфисковано и переведено на контролируемые правительством адрес: 1605.0503851 BTC, 8309.271639 ETH, 3691.98 ZEC, а также неназываемое количество XMR.

Кроме того, с сервера Alphabay 3203 было конфисковано 293.79476862 BTC, с сервера Alphabay 3164 — 43.05943697 BTC, с сервера Alphabay 8131 — 360.384477 ETH, с сервера Alphabay 10073 — 11993.15882 XMR.

Помимо этого дела, которое теперь закрыто, суд Фресно также предъявил обвинения нескольким вендорам, торговавшим на Alphabay наркотиками.

Отметим, что после завершения успешной операции против маркетплейса в прошлом году представители властей США назвали его закрытие крупнейшей в истории операцией против даркнета. Также сообщалось, что AlphaBay по своим размерам была в десять раз больше, чем закрытая в 2013 году платформа Silk Road, а ликвидация рынка произошла по прямому указанию президента Дональда Трампа.

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