Украинцы создали два десятка криптовалют и заработали 100 млн долларов

Пока в Украине активно развивается блокчейн, компании украинского происхождения за 2017-2018 годы создали 25 разных криптовалют, за счет размещения которых было привлечено более 100 млн долларов. Об этом пишет FinClub, ссылаясь на данные экспертов BRDO.

Всего с 2009 года, то есть с момента создания Bitcoin, по 2018 год в мире было создано 1800 видов криптовалют.

При этом Украина входит в ТОП-10 стран по количеству пользователей криптовалют, а среди собственников минимум 42 государственных служащих. К слову, ранее сайт "Сегодня" разобрался, зачем украинские чиновники декларируют биткоины, если в стране пока нет законодательного регулирования криптовалют.

Криптовалюты на гривню меняют три биржи, а ежедневные объемы торгов на них с использованием гривни достигают эквивалента 1,9 млн долларов.

Также обменять Bitcoin и другие криптовалюты на гривню можно в 18 онлайн-обменниках и у более 4 тысяч физлиц. При этом в Украине отсутствуют зарегистрированные компании, которые проводят этот вид деятельности, что связано с рисками и ограничениями из-за отсутствия юридического статуса криптовалют.

Напомним, рынок криптовалют в Украине уже поделился на "легальный" и "нелегальный". Однако в Украине полным ходом идет подготовка к законодательному урегулированию статуса криптовалюты, и это может произойти уже осенью-2018.