Украинская криптовалютная биржа Kuna выложила в публичный доступ код на 100 000 USDT

Kuna запустила сервис, который позволит переводить средства внутри или вне биржи при помощи кодов

Фото: facebook.com/pg/mikechobanyanofficial.

Украинская криптовалютная биржа Kuna выложила в публичный доступ код на 100 000 USDT //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/71f/c1c/5c771fc1ccb3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/71f/c1c/5c771fc1ccb3a.jpg 2019-02-28T06:34:00+02:00 Криптовалюта Kuna запустила сервис, который позволит переводить средства внутри или вне биржи при помощи кодов

Украинская криптовалютная биржа Kuna запустила сервис KUNA Code Pro, позволяющий переводить средства внутри или вне биржи при помощи кодов. Об этом сообщил основатель площадки Михаил Чобанян.

Пользователи смогут создавать именные коды для конкретного пользователя и с определенным сроком действия.

"В течение такого доверительного периода вы не сможете отменить код. Но если срок действия кода истек, вы сможете активировать его самостоятельно", — отмечают разработчики.

Коды могут быть созданы в любой валюте, находящейся в листинге Kuna.io. Комиссии за вывод любой суммы через Kuna Code не взимаются.

Код представляет собой комбинацию из 45 символов, что гарантирует его защиту от взлома и подделок.

"По последней статистике, основная часть торгов криптоактивами сейчас проходит вне бирж. Коды позволяют делать сделки быстрее, удобнее и безопаснее", — сообщил Михаил Чобанян.

Для подтверждения надежности и безопасности нового продукта Михаил Чобанян создал и выложил в открытый доступ код на 100 000 USDT. Любой пользователь интернет может проверить код, но только клиент биржи с id — tothemoon может их зачислить на баланс.

Напомним, в декабре 2018 года биржа Kuna провела ребрендинг и запустила мобильное приложение.

Как сообщалось, полиция разрешила крипто-бирже Cryptopia возобновить работу. В полиции заявили, что персонал биржи активно сотрудничает со следствием.

Между тем, сообщалось, что украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о закрытии. Пользователям отведено 30 дней на вывод средств.

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