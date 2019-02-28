Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,99
30,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости криптовалют

Украинская криптовалютная биржа Kuna выложила в публичный доступ код на 100 000 USDT

Сегодня, 06:34

Kuna запустила сервис, который позволит переводить средства внутри или вне биржи при помощи кодов

Фото: facebook.com/pg/mikechobanyanofficial
Фото: facebook.com/pg/mikechobanyanofficial.
Украинская криптовалютная биржа Kuna выложила в публичный доступ код на 100 000 USDT //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/71f/c1c/5c771fc1ccb3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/71f/c1c/5c771fc1ccb3a.jpg Криптовалюта Kuna запустила сервис, который позволит переводить средства внутри или вне биржи при помощи кодов

Украинская криптовалютная биржа Kuna запустила сервис KUNA Code Pro, позволяющий переводить средства внутри или вне биржи при помощи кодов. Об этом сообщил основатель площадки Михаил Чобанян.

Пользователи смогут создавать именные коды для конкретного пользователя и с определенным сроком действия.

"В течение такого доверительного периода вы не сможете отменить код. Но если срок действия кода истек, вы сможете активировать его самостоятельно", — отмечают разработчики.

Коды могут быть созданы в любой валюте, находящейся в листинге Kuna.io. Комиссии за вывод любой суммы через Kuna Code не взимаются.

Код представляет собой комбинацию из 45 символов, что гарантирует его защиту от взлома и подделок.

"По последней статистике, основная часть торгов криптоактивами сейчас проходит вне бирж. Коды позволяют делать сделки быстрее, удобнее и безопаснее", — сообщил Михаил Чобанян.

Для подтверждения надежности и безопасности нового продукта Михаил Чобанян создал и выложил в открытый доступ код на 100 000 USDT. Любой пользователь интернет может проверить код, но только клиент биржи с id — tothemoon может их зачислить на баланс.

Напомним, в декабре 2018 года биржа Kuna провела ребрендинг и запустила мобильное приложение.

Как сообщалось, полиция разрешила крипто-бирже Cryptopia возобновить работу. В полиции заявили, что персонал биржи активно сотрудничает со следствием.

Между тем, сообщалось, что украинская криптовалютная биржа Liqui объявила о закрытии. Пользователям отведено 30 дней на вывод средств.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег биржа, криптовалюта, Kuna

Вы сейчас просматриваете новость " Украинская криптовалютная биржа Kuna выложила в публичный доступ код на 100 000 USDT". Другие Новости криптовалют смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forklog

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Альткоины станут никому не нужным хламом – трейдер Питер Брандт

26 февраля, 04:45

Также, по мнению Брандта, цена первой криптовалюты может достичь отметки $67 193

Криптовалюту Tron лихорадит из-за грядущего хардфорка

25 февраля, 09:14

TRX занимает девятое по капитализации среди всех криптовалют мира

Основатель Reddit рассказал о последствиях "криптовалютной зимы"

23 февраля, 05:45

Алексис Оганян отметил, что такая массовая чистка полезна для долгосрочного здоровья отрасли

Биткоин может подорожать до миллиона долларов – IBM

22 февраля, 11:18

В американской компании с оптимизмом смотрят на рынок криптовалют

Алена Мозговая о скандалах вокруг «Евровидения»

Выборы-2019: социологи еще раз измерили разрыв между рейтингами

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Украинцам разрешили не платить за коммуналку

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП

​Похитители энергии: 8 причин вашей усталости

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Что будет, если не растаможить "евробляху" в срок
Загрузка...

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Вчера, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

Помощь с работой и новые соцстандарты: как правительство хочет бороться с бедностью

26 февраля, 07:51

Годовой план выполнения "Стратегии по преодолению бедности" включает пересчет прожиточного минимума и развитие услуг для жителей села

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

На берег залива в Японии выбросилась самая длинная рыба в мире

Идеальный вес женщины (таблица)

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт