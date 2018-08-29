Украинские разработчики запустили мультивалютный кошелек для Google Chrome

Сегодня, 05:46

Одна из основных целей Ethnamed — создать универсальное платежное решение с возможностью отправлять средства, зная только e-mail адрес или никнейм получателя

Фото: Dribbble
Фото: Dribbble

В основной сети Ethereum запустился украинский open-source проект Ethnamed, представленный одноименным мультивалютным кошельком-плагином для Google Chrome, а также протоколом для трансформации e-mail в hex-адреса и для регулирования взаимоотношений между участниками. Как сообщается в блоге создателей, сейчас проект проходит стадию бета-тестирования.

Одна из основных целей Ethnamed — создать универсальное платежное решение с возможностью отправлять средства, зная только e-mail адрес или никнейм получателя.

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По словам создателей, проект объединяет принципы Ethereum-кошелька Metamask и DNS-системы Ethereum Name Service и расширяет их до использования e-mail и никнеймов, избавляя тем самым пользователей от необходимости работать со сложными HEX-адресами.

Например, обычный адрес в сети Ethereum выглядит так: 0x89205A3A3b2A69De6Dbf7f01ED13B2108B2c43e7, и большинство криптовалютных кошельков работают именно с такими адресами. В таком адресе легко допустить ошибку, к тому же его практически невозможно запомнить, чего не скажешь о простом никнейме или почте вроде johndoe@test.com. Кроме того, Ethnamed дает возможность привязывать несколько кошельков разных сетей к одному e-mail адресу или никнейму.

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Другая существенная особенность решения — разрабатываемая система добавления любых новых криптовалют к уже существующему портфолио в кошельке Ethnamed. Для сравнения, сейчас, чтобы работать с конкретной криптовалютой, пользователю нужно скачать и освоить кошелек, созданный под эту криптовалюту.

Разработчики отметили что, Ethnamed собирает открытый репозиторий с кодом, необходимым для работы с отдельными валютами, и реализует автоматическое составление инвойсов через интеграцию веб-страницы с интерфейсом web3t, как это реализовано у проекта Metamask для ETH. Таким образом, любой желающий сможет добавить в Ethnamed новую криптовалюту через pull request на GitHub проекта.

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В планах проекта внедрение технической возможности для простой интеграции кошелька с биржами, атомарные свопы для сетей Ethereum и Ethereum Classic, Bitcoin, Litecoin, Dash и других, разработка десктоп-версии и мобильных приложений для iOS и Android, а также создание плагина для Firefox и поддержка open-source репозитория стандартизации криптовалют. Стоит отметить, что Ethnamed получил положительный отклик пользователей на Producthunt и Bitcointalk.

Отметим, благодаря Ethereum Name Service пользователи сети Ethereum уже могут привязывать свои адреса к домену верхнего уровня .eth.

Как сообщалось, Union Bank AG первым в мире выпустит собственные security-токены и стабильную монету. Security-токены станут первым шагом банка, после чего на рынок выйдет новый stable coin под названием Union Bank Payment Coin.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине  практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.
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Источник:

Forklog

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