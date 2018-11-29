Украинским студентам вынесен приговор за продажу программы для кражи криптовалют

Программу для кражи криптовалют с чужих счетов хакеры купили в интернете

Харьковский суд приговорил двух студентов, которые продавали вредоносное ПО для кражи криптовалют, к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на год. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Программу для кражи криптовалют с чужих счетов хакеры купили в интернете. В марте правоохранительные органы разоблачили студентов после того, как они продали ПО двум жителям Харькова. Один из осужденных на момент совершения преступления еще не достиг совершеннолетия.

В суде хакеры полностью признали свою вину. Приговор вступит в силу после истечения срока на апелляционное обжалование.

Напомним, в США шестерых россиян и двух граждан Казахстана обвинили в мошенничестве в интернете на десятки миллионов.

Ранее в США арестовали хакеров, которые украли токенов на 14 млн долларов. Предполагается, что для хищения токенов CMCT они использовали метод под названием "подмена сим-карты".

А в Украине задержали хакера, чей вирус DarkComet заразил тысячи компьютеров по всему миру. По месту проживания хакера проведен обыск, во время которого изъяли ноутбук с вирусом и ПК.

Также мы писали, что мошенники "обчищают" банковские карточки украинцев: названы самые популярные схемы.