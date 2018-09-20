Украинский стартап запустил в Киеве оффлайн-обменник криптовалют

В отделении можно самостоятельно оформить заявку на обмен биткоина на гривны и наоборот

В Киеве стартап Buy Your crypto bank запустил оффлайн-обменник криптовалют. За месяц работы сотрудники отделения провели свыше 300 операций с цифровыми активами. Об этом ForkLog сообщила пресс-служба Buy Your crypto bank.

В отделении можно самостоятельно оформить заявку на обмен биткоина на гривны и наоборот с помощью установленных планшетов либо обратиться за помощью к менеджерам.

Проект нацелен на то, чтобы помочь начинающим инвесторам разобраться в тонкостях криптовалютного обмена.

"Всем известно, что рынок криптовалют в Украине еще не урегулирован, но мы нашли способ помогать проводить данные операции в соответствии с нашим законодательством. Все денежные операции проводятся строго через кассу финансовой компании и регистрируются в налоговой", — заявили представители Buy Your crypto bank.

При этом для совершения операций клиенту необходимо указать контактный номер телефона. Несмотря на это, говорит менеджер сервиса Даниил Патрус, BUY Your crypto bank гарантирует клиентам полную анонимность и безопасность платежных операций.

"Не просто так в нашем названии фигурирует слово "банк". По мере возможности мы будем добавлять различные финансовые продукты и инструменты", — добавили представители стартапа.

К концу сентября BUY Your crypto bank планирует запустить криптовалютный онлайн-обменник на сайте проекта.

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