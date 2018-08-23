Union Bank AG первым в мире выпустит собственные security-токены и стабильную монету

Сегодня, 06:56

Security-токены станут первым шагом банка, после чего на рынок выйдет новый stable coin под названием Union Bank Payment Coin

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Базирующийся в Лихтенштейне Union Bank AG объявил о скором запуске собственных security-токенов. Как говорится в заявлении банка, таким образом он станет первым в мире лицензированным финансовым институтом, выпустившим блокчейн-активы.

Сообщается, что security-токены станут первым шагом банка, после чего на рынок выйдет новый stable coin под названием Union Bank Payment Coin. Стабильная монета будет полностью обеспечиваться фиатной валютой.

"Наша цель — стать первым в мире инвестиционным блокчейн-банком и предлагать практические решения по повышению эффективности, снижению расходов и созданию новых бизнес-возможностей для наших клиентов и партнеров", — сказал председатель совета директоров Union Bank AG М.Х. Дастмалчи.

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Представители Union Bank AG также заявили, что в будущем бизнес-процессы организации будут переведены на блокчейн. С этой целью банк будет работать со швейцарским "блокчейн-бутиком" Verum Capital AG.

"Union Bank AG предложит универсальное решение, объединяющее новый мир блокчейна и криптовалют с лучшими практиками традиционных банковских услуг", — говорится в сообщении банка.

Отметим, что весной этого года Bank Frick из Лихтенштейна стал первым в стране финансовым институтом, который начал предлагать своим клиентам прямые инвестиции в пять ведущих криптовалют.

Ранее банк Wells Fargo & Co., один из крупнейших в США, запретил клиентам использовать выданные им кредитные карты для покупки биткойнов и других криптовалюта.

Также мы писали, что Всемирный банк и CBA выпустят первые в мире блокчейн-облигации.

Напомним, в Украине грядет легализация криптовалют. Как заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, подготовка концепции регулирования рынка криптовалют в Украине  практически завершена. По его словам, регулятором этого рынка будет выступать Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

Чурий подчеркнул, что деятельность на рынке криптовалют будет лицензироваться, а участники рынка будут нести ответственность за соблюдение финансового мониторинга при проведении операций.
банк, монета, криптовалюта, блокчейн

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Источник:

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