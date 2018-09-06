В ЕС хотят ввести стандарт для ICO

По мнению эксперта, ICO дает возможность компаниям привлекать средства от широкого круга инвесторов, а также позволяет избежать многих затрат на посредников

Члены Европарламента обсудили различные предложения, которые могут лечь в основу нормативно-правовой базы для регулирования первичных предложений монет (ICO), сообщает CoinDesk.

Накануне Межпартийная группа Европарламента по внедрению инноваций изучила связанные с ICO потенциальные преимущества и проблемы в рамках подготовки законодательства для сферы краудфандинга.

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В частности, член Европарламента Эшли Фокс предложил ограничить 8 миллионами евро максимально возможные суммы инвестиций, привлекаемых в рамках токенсейлов. Также законодатель настоял на обязательном соблюдении процедур KYC/AML (знай своего клиента/противодействие отмыванию денег).

В случае одобрения, эти предложения могут лечь в основу стандарта для токенсейлов. Это, в свою очередь, позволит ICO-проектам привлекать средства в любой из 28 стран-участниц ЕС.

"Будьте уверены, как законодатели мы стремимся сделать ICO максимально возможными и успешными. В этом и наша цель", — подчеркнул Фокс.

Во время встречи группы управляющий директор France Digitale Николас Бриен заявил о "срочной необходимости" приложить усилия для создания стандарта для ICO. По его словам, рынок "нуждается в легитимизации", причем в каждой юрисдикции.

Бриен также подчеркнул, что особенно плохо дела обстоят в Великобритании, где "ни один банк" не обслуживает тех, кто связан с криптовалютами.

"На самом деле, я приветствую это предложение на европейском уровне, поскольку оно дает людям уверенность. Я считаю, мы должны четко прояснить, какие токены являются утилитарными, а какие передаваемыми ценными бумагами, а также как на все это должен смотреть регулятор. Я думаю, все это должно быть сделано, поскольку ICO является одной из форм краудфандинга", — сказал он.

Представитель Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании Лаура Ройл отметила, что ее ведомство "видит значительные потенциальные преимущества" в новой форме финансирования.

Также, по ее словам, ICO дает возможность компаниям привлекать средства от широкого круга инвесторов, а также позволяет избежать многих затрат на посредников. Однако, считает она, основные риски связаны с широкими возможностями для мошенничества, недостатком прозрачности и волатильностью цифровых монет.

Во время встречи конкретных решений принято не было, однако членам Европарламента предлагается до 11 сентября предложить свои комментарии, которые будут рассмотрены в ходе очередного этапа дискуссии.

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