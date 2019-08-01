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В Германии ужесточают надзор за биткоином

Сегодня, 11:57

Власти страны хотят уменьшить объемы отмывания средств через криптовалюты

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В Германии ужесточают надзор за биткоином https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B%20bitcoin https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%8B%20bitcoin Криптовалюта Власти страны хотят уменьшить объемы отмывания средств через криптовалюты

В Германии правительство представило законопроект, предусматривающий введение более жестких правил для ряда профессий. Кроме того, документ предусматривает усиление борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с помощью криптовалют. Такие меры принимаются в рамках директивы Евросоюза, пишет Deutsche Welle.

Закон также касается агентов по продаже недвижимости и сбыту драгоценных металлов, аукционных домов и других компаний.Так, маклеры и нотариусы будут обязаны сообщать о подозрительных клиентах при покупке, а также аренде недвижимости, если месячная арендная плата за объект превышает 10 тысяч евро. Сделки по продаже ценных металлов могут считаться подозрительными и будут подлежать профилактической проверке уже с 2000 евро. До сих пор нижним пределом была сумма подобной сделки в 10 тысяч евро.

Сообщать властям о подозрительных случаях будут обязаны и компании, предоставляющие услуги "электронных кошельков", и занимающиеся продажей произведений искусства – если сумма покупки превышает 10 тысяч евро.

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Благодаря другому нововведению, общественность получит доступ к списку бенефициарных владельцев компаний – так называемому "реестру прозрачности". Этот список создается, чтобы бенефициарные собственники не могли скрываться за номинальными директорами и фирмами, что часто используется для нелегальных целей.

Напомним, ранее эксперты отмечали, что 2018-2019 годы можно назвать эпохой криптовалютного регулирования. После пика популярности биткоина и других криптоактивов многие страны стали вводить криптовалюты в законодательное поле. Существуют и государства, в которых за любые сделки с криптовалютой можно попасть в тюрьму на несколько лет.

Как известно, в 2019 году биткоину исполнилось 10 лет:

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Германия контроль отмывание денег биткоин ФРГ надзор криптовалюты

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