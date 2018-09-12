В Канаде запустили Bitcoin-фонд коллективных инвестиций

"Первый и единственный" регулируемый биткоин-фонд Канады First Block Capital Inc. получил статус фонда коллективных инвестиций для своего траста FBC Bitcoin Trust, что позволит его инвесторам размещать средства на зарегистрированных счетах, таких как не облагаемые налогом накопительные счета (TFSA) и зарегистрированные накопительные пенсионные счета (RRSP).

Доступ к трасту предоставляется через платформу распределения средств NEO Connect под тикером FBCBT исключительно аккредитованным инвесторам. NEO Connect позволяет осуществлять ежедневные выплаты, таким образом устраняя существовавшее ранее 30-дневное ограничение.

"First Block предоставляет возможности для инвестирования в биткоин, устраняя сложные барьеры прямого инвестирования в криптовалюты", – заявил CEO и сооснователь First Block Шон Кларк. – "Являясь лидером на рынке предоставления инвестиционных механизмов, основывающихся на блокчейне и криптовалютах, в Канаде, мы очень рады, что наш фонд стал доступнее для сообщества аккредитованных инвесторов. В этом стремительном меняющемся мире NEO является отличным партнером, вместе с которым мы используем возможность для наращивания нашего фонда в их проверенной и быстро расширяющейся сети распределения средств".

Консультантам, действующим от имени инвесторов, предлагается найти тикер фонда на платформе NEO Connect с помощью существующих трейдинговых инструментов, выбрать число единиц криптовалюты, которые они желают приобрести, и оставить заявку, которая будет исполнена в конце дня по актуальной цене актива без спреда спроса и предложения. Полученная таким образом позиция будет автоматически добавлена в аккаунт пользователя.

Траст предоставит инвесторам доступ к биткоину без необходимости приобретать, хранить и управлять самим активом. Вложения в траст считаются квалифицированными инвестициями в фонде коллективных инвестиций в соответствии с налоговым законодательством. Менее чем за год с момента своего основания фонд привлек свыше 150 инвесторов.

Согласно First Block Capital, траст получил одобрение Комиссий по ценным бумагам Британской Колумбии и Онтарио и является единственным одобренным продуктом подобного рода в Канаде.

"Сегодня впервые в истории Канады аккредитованные инвесторы, работающие через инвестиционных консультантов, могут без лишних проблем брать позиции на биткоин через FBC Bitcoin Trust", – заявил президент и CEO NEO Connect Джо Шмитт.

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