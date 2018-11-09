В Китае директор и завуч школы майнили на рабочем месте

Сегодня, 06:01

За несколько месяцев школа понесла убытки в размере $2 163

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Директор и завуч китайской школы из провинции Хунань — Лей Хуа и Вон Ципень — установили девять устройств для майнинга Ethereum стоимостью $7 тысяч прямо в здании учебного заведения. Из-за этого за несколько месяцев школа понесла убытки в размере $2 163, сообщает CoinDesk со ссылкой на местное издание HK01.

Изначально Лей Хуа установил устройства у себя дома, однако из-за высоких затрат на электроэнергию решил перенести майнинг-ферму в школу, где и осуществлял кражу электричества.

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Из-за тайного майнинга с июля по ноябрь потребление электричества в школе увеличилось почти вдвое, а также снизилась скорость работы IT-сети. Руководство школы сперва предположило, что это связано с чрезмерным использованием кондиционеров, однако проведенное расследование показало, что причиной оказался незаконный майнинг.

Уличенный в краже электричества директор был уволен со своей должности и снят с поста в Коммунистической партии, в то время как его помощник отделался выговором.

Напомним, AMD выпустит восемь новых устройств для майнинга биткоина. Новые устройства предназначены для увеличения прибыли майнеров, предпочитающих добывать криптовалюту при помощи видеокарт.

Как сообщалось, Samsung присоединился к выпуску нового поколения майнинговых чипов. Squire предприняла ряд шагов в криптовалютной индустрии за последнее время.

Ранее мы писали, что майнинг биткоина угрожает нашему существованию. По мнению исследователя Джона Траби, проблема с криптовалютами не уладится сама собой, поэтому будущие модели технологии должны быть разработаны с учетом экологической составляющей.
криптовалюта, Ethereum, майнинг

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