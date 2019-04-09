В Китае хотят полностью запретить майнинг криптовалют
Решение властей КНР может вступить в силу уже с 2021 года
Менее чем через два года майнинг криптовалют может оказаться полностью под запретом в Китае, власти которого ранее временно отключили майнинговые фермы от энергосети.
Это следует из "Перечня регулирования структуры производства", опубликованного Государственным комитетом по развитию и реформе КНР 8 апреля.
В 130-страничном документе содержатся виды деятельности, которые правительство намерено поощрять либо запрещать, и от которых экономика страны должна избавиться.
В частности, в нем указывается "майнинг виртуальных валют (производство биткоинов и других виртуальных валют)". Кроме того, также будут запрещены какие-либо капиталовложения в эту сферу бизнеса.
Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
На данный момент в Китае запрещено осуществлять торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами, а также проводить ICO, то есть привлекать инвестиции в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов.
Напомним, ранее группа ученых из Принстонского университета и Флоридского международного университета заявила, что правительство Китая в настоящее время обладает достаточными инструментами и ресурсами, чтобы существенно изменить или даже уничтожить первую криптовалюту.
Мы также писали, что в 2018 году 19-летний американец Эрик Финман стал официальным миллионером, благодаря торговле на криптовалютных биржах.
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