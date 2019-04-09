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В Китае хотят полностью запретить майнинг криптовалют

Вчера, 17:45

Решение властей КНР может вступить в силу уже с 2021 года

Фото: Pixabay
В Китае хотят полностью запретить майнинг криптовалют //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/cb0/030/5cacb003012af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/cb0/030/5cacb003012af.jpg Криптовалюта Решение властей КНР может вступить в силу уже с 2021 года

Менее чем через два года майнинг криптовалют может оказаться полностью под запретом в Китае, власти которого ранее временно отключили майнинговые фермы от энергосети.

Это следует из "Перечня регулирования структуры производства", опубликованного Государственным комитетом по развитию и реформе КНР 8 апреля.

В 130-страничном документе содержатся виды деятельности, которые правительство намерено поощрять либо запрещать, и от которых экономика страны должна избавиться.

В частности, в нем указывается "майнинг виртуальных валют (производство биткоинов и других виртуальных валют)". Кроме того, также будут запрещены какие-либо капиталовложения в эту сферу бизнеса.

Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

На данный момент в Китае запрещено осуществлять торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами, а также проводить ICO, то есть привлекать инвестиции в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов.

Напомним, ранее группа ученых из Принстонского университета и Флоридского международного университета заявила, что правительство Китая в настоящее время обладает достаточными инструментами и ресурсами, чтобы существенно изменить или даже уничтожить первую криптовалюту.

Мы также писали, что в 2018 году 19-летний американец Эрик Финман стал официальным миллионером, благодаря торговле на криптовалютных биржах.

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Тег Китай, биткоин, криптовалюта, майнинг

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