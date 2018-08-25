В Китае предупредили об "угрозе" со стороны зарубежных криптоплатформ

Власти страны назвали методы, которые используются для спекуляций с криптовалютами

Китайские регуляторы предупредили инвесторов о недопустимости нелегального фандрайзинга и торговой активности, связанных с блокчейном и криптовалютами. Об этом сообщает CoinDesk.

Предупреждение подготовили Народный банк Китая, Комиссия по регулированию банковских операций, Комиссия по регулированию фондового рынка, Министерство общественной безопасности, Центральная комиссия по киберпространству и Государственный комитет по регулированию рынка.

Особый акцент в документе сделан на криптовалютных проектах, осуществляющих операции под зарубежными IP-адресами и привлекающих китайских инвесторов. Также много внимания уделено мобильным платежным платформам, которые могут использоваться для криптовалютного трейдинга.

"Некоторые из этих проектов привлекают знаменитостей и раздают "конфетки" для своего продвижения и привлечения [инвесторов]. На самом деле, они манипулируют ценами криптовалют для получения нелегального дохода, — говорится в совместном документе китайских регуляторов. — Некоторые лица в чатах мессенджеров утверждают, что могут инвестировать в зарубежные криптопроекты от имени местных инвесторов, выступая в роли брокера. Очень вероятно, что такие заявления — мошенничество".

Также регуляторы призвали общественность воздержаться от участия в "новых фандрайзинговых кампаний", таких как первичные предложения монет (ICO) и так называемые "первичные распределения форков" (IFO, Initial Fork Offering). По мнению властей, все эти методы используются для спекуляций с криптовалютами.

Напомним, ранее китайские финрегуляторы заявили о намерении заблокировать доступ к 124 зарубежным криптовалютным площадкам, предоставляющим услуги местным жителям. Также недавно стало известно, что с властями Китая по этим вопросам активно сотрудничает интернет-гигант Alibaba.

Как сообщалось, трое китайцев украли криптовалюту на 87 млн долларов.

Также мы писали, что миллионера из Финляндии одурачили на 5500 биткоинов. Группа тайцев обманула криптовалютного богача, предложив ему приумножить капитал.

Отметим, пока статус криптовалют в Украине остается неопределенным, технология биткоина – блойкчейн – набирает популярность. Причем Украина в этом вопросе – в числе 14 мировых лидеров.