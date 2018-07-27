В Нидерландах появится "деревня будущего" на блокчейне
Банк времени на блокчейне будет учитывать потраченные жителями часы на волонтерские работы для общественного блага
В Алмере, что в получасе езды от Амстердама, появится футуристическая деревня ReGen площадью 20 га, в которой инфраструктуру и поощрительные бонусы для жителей будут контролировать искусственный интеллект и блокчейн. Об этом пишет Fast Company.
Банк времени на блокчейне будет учитывать потраченные жителями часы на волонтерские работы для общественного блага (уборка в саду, преподавание йоги или уход за пожилыми людьми). Потраченные на труд часы конвертируют в скидки на платежи за содержание мест общего пользования (например, сада, бассейна, фитнес-центра).
Экоуголок в Алмере будет независим от центральных энергосетей, а к искусственному интеллекту подключат всю инфраструктуру — водоснабжение, фермы и центры утилизации.
Поселок не предусматривает автомобильную инфраструктуру. Жителям деревни авторы проекта предлагают пользоваться велосипедом или общественным транспортом.
В деревне будет 203 дома стоимостью от €200 тысяч до €850 тысяч. Если авторы ReGen успешно завершат последний раунд финансирования, а местная администрация одобрит проект, то строительство "деревни будущего" начнется в 2019 году.
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